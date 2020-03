Corona Virus Live upadte – RBI ची पत्रकार परिषद थोड्याच वेळात

कोरोना विषाणूमुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक देश या संकटाशी झुंजत असून. हिंदुस्थानात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 700 च्या जवळ येऊन पोहोचला आहे. जगभरात या विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा एकत्रित आढावा आपल्याला याठिकाणी वाचायला मिळू शकेल.

In an unprecedented move amid the ongoing COVID19 crisis, President Ram Nath Kovind would address all the Governors and Lieutenant Governors of the country through a video conference on Friday morning #RamNathKovind #COVID19 pic.twitter.com/nq6lH1qgvz

The US has reported 82,404 confirmed COVID-19 cases, according to the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. The country has now surpassed China to become the nation with most COVID-19 cases in the world #Coronavirus pic.twitter.com/y47a0SpjAc

