Corona Virus Live upadte –59 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची अफवा पसरवली, तिघांना अटक

कोरोना विषाणूमुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक देश या संकटाशी झुंजत असून. हिंदुस्थानात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 700 च्या जवळ येऊन पोहोचला आहे. जगभरात या विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा एकत्रित आढावा आपल्याला याठिकाणी वाचायला मिळू शकेल.

पुणे जिल्ह्यात बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 10 झाली

पुणे जिले में अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है जिनमें से 10 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। https://t.co/rK1Nkd1lFX — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 27, 2020

अत्यावश्यक सेवा व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठीजिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी आदेश दिले आहेत

नागपूरमध्ये 59 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची अफवा पसरवली, तिघांना अटक

सर्व डॉक्टरांना विनंती आहे की सर्वांनी आपली वैद्यकीय सुविधा सुरू ठेवावी

खासगी रुग्णालये, दवाखाने डॉक्टरांनी भीतीपोटी बंद केले आहेत

जिल्हाधिकाऱ्यांना काही सूचना दिल्या

19 जण बरे झाले असून, बरे होणाऱ्यांचा आकडा वाढायला लागला आहे

राज्याच्या सध्याच्या घडीला 135 कोरोनाग्रस्त आहेत

Tracing, Testing, Treatment या साठी जनेतेने सहकार्य करावे

इथल्या रुग्णांमुळे होणारं संक्रमण थांबवणं गरजेचं आहे

जे रुग्ण आहेत त्यामध्ये वाढ होऊ नये याची काळजी घ्यायची आहे

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे निवेदन

ईकॉमर्स कंपन्यांना मुंबई पोलिसांचे आवाहन. अत्यावश्यक वस्तूंच्या घरपोच सेवेत अडचणी येत असल्याच खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्यास सांगितले

#ecommerce firms & delivery service providers, facing any difficulty in delivery of essential commodities, please save these numbers- Main Control Room – 100 Traffic Control Room- 022- 24937755/24937747 Online complaint link – https://t.co/XrlmY9Airk #wEcommerceMumbai pic.twitter.com/NG4LFADtx2 — Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 27, 2020

नवी मुंबई पोलिसांनी अत्यावश्यक सेवांसाठी पासेस द्यायला सुरुवात केली

Navi Mumbai Police is issuing Essential service passes for the individuals and vendors who provide essential services. Please visit your local police station with documentation of proof of essential service you provide to obtain a pass. pic.twitter.com/Acy3e7M5jq — Navi Mumbai Police (@Navimumpolice) March 27, 2020

फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून निवेदन करणार

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे थोड्याच वेळात निवेदन करणार

CRR मध्येही कपात करण्याचा निर्णय

बँकांनी चलन तरलता कायम रहावी यासाठी प्रयत्न करावे

एसपीसीच्या 6 मधल्या 2 सदस्यांनी याला विरोध केला होता

रेपो रेट 75 बेसिस अंकांनी कमी करण्याचा निर्णय एकमताने झाला नाही

रिव्हर्स रेपो रेट आता 4 ट्क्क्यांवर आला

रिव्हर्स रेपो रेट 90 बेसिस अंकांनी कमी केला

रेपो रेट आता 4.4 टक्क्यांवर आला

रेपो रेट 75 बेसिस अंकांनी कमी केला

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी पत्रकार परिषदेऐवजी निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेतला

सकाळी 9 ते 10 एक भाग आणि रात्री 9 ते 10 दुसरा भाग दाखवणार

28 मार्च पासून प्रसारणाला सुरुवात होणार

लोकाग्रहास्तव रामायणाचे पुन:प्रसारण करण्याचा निर्णय

नागरिकांनी घरात थांबावे यासाठी ‘राम’बाण इलाज

पुणे जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 32 झाली असून त्यातील 5 जण पूर्णपणे बरे झाले आहेत

पुण्यातील आणखी तिघे जण कोरोनातून बरे झाले, आज घरी परतण्याची शक्यता

अहमदपूर इथे शिवसेनेच्या वतीने बंदोबस्तावरील पोलिसांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती

लातूर जिल्ह्यातील 45 पैकी 43 संशयित कोरोनाग्रस्तांचे अहवाल निगेटीव्ह, उर्वरीत दोघांचे अहवाल आज प्राप्त होणार

कोरोनामुळे लातूर जिल्ह्यातील SBI च्या सर्व शाका सकाळी 10 ते दुपारी 2 पर्यंत खुल्या राहणार

लातूर जिल्हयातील बी-बियाणे, किटकनाशक व खते यांची विक्री केंद्रे चालू ठेवावीत- जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांचे आदेश

एकत्र या, आक्रमकतेने मुकाबला करा असे जागतिक आरोग्य संघटनेने सगळ्या देशांना आवाहन केलं आहे, असं न झाल्यास लाखों लोकांचा मृत्यू होईल अशी भीतीही वर्तवली आहे

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज देशभरातील सगळे राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधणार

In an unprecedented move amid the ongoing COVID19 crisis, President Ram Nath Kovind would address all the Governors and Lieutenant Governors of the country through a video conference on Friday morning #RamNathKovind #COVID19 pic.twitter.com/nq6lH1qgvz — IANS Tweets (@ians_india) March 27, 2020

शिवसेनेचे सर्व खासदार आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणार

शिवसेनेचे सर्व खासदार आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देत आहेत. कोरोना वायरस विरुध्दच्या लढाईत हा खारीचा वाटा आहे. मुख्यमंत्री ऊदधव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे युद्ध आपण नक्की जींकू. — Sanjay Raut (@rautsanjay61) March 27, 2020

अमेरिकेमध्ये किमान 1,000 जणांचा मृत्यू झाल्याचे न्यूयॉर्क टाईम्सने वृत्त दिले आहे

अमेरिकेमध्ये चीन किंवा इटलीपेक्षाही जास्त कोरोनाग्रस्त असल्याचे वृत्त

The US has reported 82,404 confirmed COVID-19 cases, according to the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. The country has now surpassed China to become the nation with most COVID-19 cases in the world #Coronavirus pic.twitter.com/y47a0SpjAc — IANS Tweets (@ians_india) March 27, 2020