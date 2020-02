… तर पाकिस्तानच्या नागरिकांनाही चीनमधून बाहेर काढू – परराष्ट्र मंत्रालय

कोरोना व्हायरसने सर्वात जास्त धुमाकूळ घातलेल्या चीनमधील वुहान या शहरातून सर्व हिंदुस्थानी नागरिकाना एअर इंडियाच्या विमानाने ‘एअरलिफ्ट’ करण्यात आले. या सर्वांना लष्कराच्या रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहे. या अनुषंगाने परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत वुहानमधून हिंदुस्थानी नागरिकांना बाहेर काढणे कठीण होते असे म्हटले आणि चीनने केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले. तसेच पाकिस्तान सरकारने मदत मागितली तर आम्ही वुहानमध्ये अडकलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांनाही सुरक्षित बाहेर काढू असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रकक्ते रवीश कुमार यांनी म्हटले.

वुहानमध्ये हिंदुस्थानचे 640 नागरिक अडकले होते. यात विद्यार्थी, पर्यटक आणि काही व्यापाऱ्यांचाही समावेश होता. या सर्वांना एअर इंडियाच्या दोन विमानांनी एअर लिफ्ट करण्यात आले. यापार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी चीनमध्ये काही पाकिस्तानी अडकले असून त्यांनी हिंदुस्थानी सरकारकडे मदत मागितली आहे, तर यावर काय चर्चा झाली? असा प्रश्न विचारला असता रवीश कुमार म्हणाले की, पाकिस्तानकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. जर तशी परिस्थिती उद्बवतील तर आम्ही यावर नक्की विचार करू असेही रवीश कुमार म्हणाले.

पत्रकार परिषदेमध्ये रवीश कुमार यांना एका पत्रकाराने विचारले की, वुहानमध्ये अडकलेले पाकिस्तानी विद्यार्थी हिंदुस्थानची प्रशंसा करत आहेत, ‘मोदी है तो मुमकिन है’, ‘मोदी झिंदाबाद…’ अशा घोषणा देत आहेत. पाकिस्तान सरकार आम्हाला बाहेर काढत नसेल तर हिंदुस्थानी सरकारने आम्हाली मदत करावी असे ते विद्यार्थी म्हणत आहेत, यावर काय चर्चा झाली? याला उत्तर देताना रवीश कुमार म्हणाले की, सध्या पाकिस्तान सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, परंतु जर अशी परिस्थिती तयार झाली तर आमच्याकडे तशी साधनसामग्री असून यावर नक्की विचार करू.

#WATCH Raveesh Kumar, MEA (Ministry of External Affairs) on video of Pakistani students in China asking for help from India: We have not received any request regarding it from Pakistan Government. But, if such a situation arises and we have resources then we will consider it. pic.twitter.com/3iSufILHqi

— ANI (@ANI) February 6, 2020