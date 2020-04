Corona virus update- कोरोना व्हायरसमुळे सहा आठवड्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू

हिंदुस्थानात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता झपाट्याने वाढायला लागली आहे. कोरोनाची लागण झालेल्यांचा आकडा 1834 च्या पार पोहोचला आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे झालेल्या तबलिकी जमातच्या मरकजमध्ये सहभागी झालेल्यांपैकी अनेकांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आल्यानंतर देशभरात या मरकजमध्ये सहभागी झालेल्यांना शोधण्याचे व क्वारंटाईन करण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्रातील देखील अडीचशेहून अधिक जण या मरकजमध्ये सामिल झाले होते असे समजते.

इंदूरमध्ये 12 कोरोनाग्रस्त आढळले, मध्य प्रदेशचा आकडा 98 वर

12 more coronavirus cases in Indore; total cases rise to 98 in MP: Official — Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2020

दिल्लीतील मरकजला गेलेल्या सोलापूरातील 25 जणांसह 31 जणांचे कोरोनाचे रिपोर्ट निगेटिव्ह

हे व्हेंटिलेटर 50 हजार रुपयांत उपलब्ध होणार

पुण्यातील NOCCO रोबोटिक्स कंपनीचे इंजिनिअर तयार करणार स्वस्त व्हेंटिलेटर

#WATCH Engineers at NOCCA Robotics Pvt Ltd, a start-up in Pune are developing low-cost ventilators to fight #COVID19 pandemic. Nikhil Kurele, co-founder NOCCA Robotics says, “We are estimating the final price of ventilators to be around Rs 50,000”. pic.twitter.com/HNBowGlO8K — ANI (@ANI) April 2, 2020

अमेरिकेत कोरोना व्हायरसमुळे सहा आठवड्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू

Six-week-old newborn dies of #coronavirus in Connecticut (US), governor: AFP news agency — ANI (@ANI) April 1, 2020

मध्य प्रदेशमधील इंदूरमध्ये एका वस्तीत स्क्रिनिंग करायला गेलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक, व्हिडीओ व्हायरल

#WATCH Madhya Pradesh: Locals of Tatpatti Bakhal in Indore pelt stones at health workers who were there to screen people, in wake of #Coronavirus outbreak. A case has been registered. (Note-Abusive language) (1.04.2020) pic.twitter.com/vkfOwYrfxK — ANI (@ANI) April 1, 2020