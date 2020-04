प्रसिद्ध दिग्दर्शकाच्या ट्विटमुळे सोनाक्षी सिन्हा भडकली, दिली सणसणीत उत्तरे

एका प्रसिद्ध दिग्दर्शकाच्या ट्विटमुळे सोनाक्षी सिन्हा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या दिग्दर्शकाने ट्विटसोबत एक फोटो जोडला होता आणि त्यावर लिहिलं होतं की ‘अशा वेळी कोणी शूटींग करतं का?’ जो फोटो या दिग्दर्शकाने ट्विटमध्ये जोडला होता तो सोनाक्षी ही एका स्टुडियोतून बाहेर पडतानाचा होता. यावरून सोनाक्षी भडकली असून तिने या दिग्दर्शकाला सणसणीत उत्तर दिलं आहे.

विवेक अग्निहोत्री याने एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात छापून आलेला फोटो ट्विट केला होता. यामध्ये सोनाक्षी ही एका स्टुडियोतून बाहेर पडताना दिसत आहे. विवेक अग्निहोत्रीने ‘अशा वेळी कोणी शूटींग करतं का?’ असं म्हणत एक ट्विट केलं. संचारबंदी, टाळेबंदी असतानाही सोनाक्षी सिन्हा ही शूटींग करत असल्याचं लोकांना वाटल्याने त्यांनीही तिला झो़डपून काढायला सुरुवात केली. ही चिखलफेक पाहून भडकलेल्या सोनाक्षीने मग विवेक अग्निहोत्रीला ट्विटरवरूनच झापायला सुरुवात केली. तिने पहिल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की फोटोवरून वाटतंय की “हा जुना फोटो आहे, निश्चित तारीख सांगायची झाली तर 5 नोव्हेंबर 2019! आह…. काय दिवस होते ते”

clearly meaning its an old picture, from 5th Nov 2019 to be precise! Aaah… those were the days! — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) April 13, 2020



यानंतर तिने आणखी एक ट्विट केलं ज्यात तिने म्हटलंय की “एक दिग्दर्शक असलेल्या तसेच चित्रपटाशी निगडीत अनेक संघटनांचा सदस्य व्यक्तीला ही गोष्टी माहिती असायला हवी की देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आल्यानंतर स्टुडियोमध्ये होणारी सगळी शूटींग बंद झाली आहेत.”

Being a Director and member of many unions and film bodies one would expect you to be better informed that Absolutely NO one is shooting since studios are shut and its a national lockdown! I believe Classic freeze frame means throwback in @MumbaiMirror terms, https://t.co/Nrjlh6PuIH pic.twitter.com/6Z8v0S0Ahr — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) April 13, 2020

यानंतर सोनाक्षीने आणखी एक ट्विट केलं असून त्यात तिने म्हटलंय की “जर एखादी व्यक्ती कोणाबद्दल अफवा किंवा खोट्या बातम्या पसरवत असेल तर त्याच्याविरोधात तक्रार कशी करू शकतो? सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणाऱ्या, घरी बसणाऱ्या आणि जी शूटींग तर अजिबात करत नाहीये अशा एका जबाबदार नागरिक या नात्याने मी हा प्रश्न विचारत आहे.”

Excuse me @MumbaiPolice , @OfficeofUT what is the procedure to stop people from spreading rumors and fake news at a time like this? Asking for a responsible citizen, sitting at home, practicing social distancing and NOT shooting – ME ‍♀️ pic.twitter.com/piKLznKjoo — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) April 13, 2020

सोनाक्षीच्या या तिखट माऱ्यानंतर विवेक अग्निहोत्रीने या ट्विटबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्याने म्हटलंय की त्याच्या ट्विटचा रोख हा सोनाक्षीकडे नव्हता तर फोटो छापणाऱ्या वर्तमानपत्राकडे होता. विवेक अग्निहोत्रीने म्हटलंय की जर मला सोनक्षीवर टीका करायची असती तर मी तिला टॅग केलं असतं. सध्या सगळं बंद असताना एखाद्या वर्तमानपत्राने फोटो छापल्यास त्या कलाकारावर नाहक शिंतोडे उडवले जाऊ शकतात. असल्या पत्रकारितेला तू नाकारायला हवंस असं विवकने स्पष्टीकरणात म्हटलं आहे.