corona virus update – 9 तारखेला गर्दी न करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन

देशातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यात झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. हिंदुस्थानात अडीज हजारापेक्षा जास्त रुग्ण सापडले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. संपूर्ण जगाबाबत बोलायचे झाल्यास कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 10 लाखांच्या पलिकडे गेला आहे. जगभरात 52 हजारांपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेमध्ये 24 तासात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दररोज नवा उच्चांक गाठताना दिसत आहे. तिथे गुरुवारी 1169 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

US records 1,169 #COVID19 fatalities in the past 24 hours – the highest one-day toll recorded in any country since the pandemic began: John Hopkins University tracker pic.twitter.com/pI5zZKfYAZ

— DD News (@DDNewslive) April 3, 2020