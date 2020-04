corona virus update – देशभरातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 2310, मृतांचा आकडा 56 वर

देशातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यात झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. हिंदुस्थानात अडीज हजारापेक्षा जास्त रुग्ण सापडले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. संपूर्ण जगाबाबत बोलायचे झाल्यास कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 10 लाखांच्या पलिकडे गेला आहे. जगभरात 52 हजारांपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेमध्ये 24 तासात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दररोज नवा उच्चांक गाठताना दिसत आहे. तिथे गुरुवारी 1169 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील पिपंळगाव कोलते ग्रामपंचायतच्या वतीने प्रत्येक दिवशी फवारणी केली जात आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये एकाच दिवसात 172 कोरोनाग्रस्त आढळले

172 new positive #COVID19 cases reported in the state today, of which 42 persons had attended the Tablighi Jamaat event in Delhi: UP Govt Sources — ANI UP (@ANINewsUP) April 3, 2020

नगर जिल्ह्यात आढळलेल्या दुसऱ्या कोरोना बाधित रुग्णाचा 14 दिवसानंतरचा अहवाल निगेटीव्ह.

देशभरातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 2310, मृतांचा आकडा 56 वर

#UPDATE Total number of #COVID19 positive cases rises to 2301 in India, including 156 cured/discharged, 56 deaths and 1 migrated: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Dz4ZmRsOjX — ANI (@ANI) April 3, 2020

आंध्र प्रदेशमध्ये कोरोनाचे 12 रुग्ण आढळले, राज्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 161 वर

तंदुरुस्त राहून मानसिक तणावातून मुक्त करण्यासाठी पहाटेच्या वेळी योगाचे धडे देण्याच्या जिल्हाधीकाऱ्यांच्या उपक्रमाचे कौतुक…

https://bit.ly/3dTg5Ta

▪बुलढाणाा- प्रतिक्षेत असलेले 3 रिपोर्ट निगेटिव्ह !

बुलढाणाा शहरात कोरोना संक्रमीतांची संख्या 5

घरातील बाल्कनी, दारात उभे राहून या उपक्रमात सहभागी व्हा

या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरू नये, गर्दी करू नये

कोरोनाविरोधातील लढाईत आपण एकटे नाही तर संपूर्ण देश यात उतरला आहे हे दाखवण्यासाठी यात सहभागी व्हा

आपण एकाच उद्देशाने लढतोय हे दाखवण्यासाठी यात सहभागी व्हा

घराबाहेर उभे राहून मेणबत्ती, दिवा पेटवावा अथवा मोबाईलचा फ्लॅश लाईट सुरू करावा

5 एप्रिलला म्हणजे रविवारी जनतेने रात्री 9 वाजता 9 मिनिटे घरातील सगळे लाईट बंद करावेत

पंतप्रधानांच्या मुद्रीत केलेल्या संदेशाचे प्रसारण, पाहा व्हिडीओ

दिल्लीतील निजामुद्दीन मरकजबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली, पिंपरीत एकाविरोधात गुन्हा दाखल

मुंबईतील धारावीमध्ये आणखी एक कोरोनाचा रुग्ण सापडला, डॉक्टरला झाली कोरोनाची लागण

मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के एक और मामले की पुष्टि हुई है। एक 35 वर्षीय डॉक्टर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है, आज उनका टेस्ट किया जाएगा। धारावी में जिस बिल्डिंग में वो मरीज़ रहता है उसको BMC ने सील कर दिया है। #Maharashtra — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 3, 2020

त्यांच्याच चित्रपटातील गाण्याचे बोल बच्चन यांनी या फोटोला कॅप्शन म्हणून दिले आहेत

T 3491 – ” सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं …”

( my song from film ‘Coolie’ ) pic.twitter.com/XfeSIYSn3R — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 3, 2020

अमिताभ बच्चन यांनी एका ट्विटरद्वारे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले

डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या 7 जणांना अटक केली, इतर आरोपींची ओळख पटवून त्यांनाही अटक होणार

इंदूरमध्ये चाचणीसाठी गेलेल्या वैद्यकीय पथकावर दगडफेक आणि हल्ला करणाऱ्यांच्या धरपकडीला सुरुवात

अमेरिकेत 24 तासात 1169 जणांचा मृत्यू

US records 1,169 #COVID19 fatalities in the past 24 hours – the highest one-day toll recorded in any country since the pandemic began: John Hopkins University tracker pic.twitter.com/pI5zZKfYAZ — DD News (@DDNewslive) April 3, 2020

अमेरिकेत सगळ्यांना मास्क घालण्याची विनंती करण्यात आली

सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता

At 9 AM tomorrow morning, I’ll share a small video message with my fellow Indians. कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। — Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2020