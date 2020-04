मुंबईत नौदलाच्या 21 खलाशांना कोरोनाची लागण

हिंदुस्थानी नौदलाच्या 21 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. आतापर्यंत 25 जणांची कोरोनाची चाचणी करण्यात आली होती. त्यातल्या 4 जणांचे अहवाल निगेटीव्ह आले होते. ज्या 21 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे त्यातील 20 जण हे INS ANGRE या नौकेवरील खलाशी आहेत. या नौकेवरील एका खलाशाला कोरोनाची लागण झाली होती, त्याच्यामुळे इतरांनाही हा आजार जडल्याचे कळाले आहे. हे सगळे खलाशी बोटीवरील एकाच भागात राहात होते. कोरोनाबाधित खलाशाच्या इतर बाधित तिथेच संपर्कात आल्याचे कळाले आहे.

20 Navy personnel have tested positive for #COVID19 at a naval base in Mumbai. The first case was reported on April 7 at the INS Angre base there. All other persons who came in contact with these affected personnel have also been tested: Navy officials

