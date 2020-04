महिला डॉक्टरबाबत तबलिगी जमातच्या रुग्णाची अश्लील शेरेबाजी, विरोध करताच जमाव हिंसक झाला

तबलिगी जमातने जमावबंदी आणि संचारबंदीला न जुमानता दिल्लीत एका धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमात अनेकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यातील काही रुग्ण दिल्लीतील लोकनारायण जयप्रकाश रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरबाबत जमातच्या एका रुग्णाने अश्लील शेरेबाजी केली आहे. हा रुग्ण 25 वर्षांचा असून त्याला 5A वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. महिला सहकाऱ्याबाबत अश्लील शेरेबाजी करत असल्याचं पाहून इतर सहकाऱ्यांनी मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. हे पाहून रुग्णालयातील जमाव हिंसक झाला. हे पाहून रुग्णालयातील डॉक्टर हे त्यांच्या कार्यालयात लपून बसले. रुग्णांनी या कार्यालयाचा दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला असं पोलीस तक्रारीत म्हटलं आहे.

जमातीच्या रुग्णांकडून होत असलेल्या त्रासाबाबत इथल्या डॉक्टरांनी आरोग्य संचालकांकडे तक्रार केली आहे. नवभारत टाईम्स या हिंदी वेबसाईटने दिलेल्या बातमीत म्हटलंय की एका रुग्णाने महिला डॉक्टरला शिव्या द्यायला सुरुवात केली. तिच्यावर अश्लील शेरेबाजी केली. याला इतर डॉक्टरांनी विरोध केला असता या वॉर्डातले सगळे रुग्ण जमले आणि त्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. डॉक्टरांना मारहाण होण्याची भीती वाटायला लागल्याने त्यांनी तिथून पळ काढला आणि त्यांच्या कार्यालयात जाऊन दरवाजा बंद करून घेतला. या कार्यालयाचा दरवाजा रुग्णांनी तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्या परिस्थितीत आमची कोणीही मदत केली नाही असं या डॉक्टरांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.

Delhi: A female doctor was allegedly assaulted by patients at Lok Nayak Hospital,which is treating people with #COVID19 . It happened y’day inside surgical ward. When a male doctor came to rescue her,they were manhandled by patients.Doctors had hid inside duty room&called security pic.twitter.com/yMF3mVb3KI

दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी या प्रकरणाबाबत बोलताना म्हटलंय की पोलिसांनी या प्रकरणात हल्ल्याचा नाही तर अश्लील शेरेबाजी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. इलाज केल्यानंतर शेरेबाजी करणाऱ्या रुग्णाला पोलिसांच्या हवाली केलं जाईल. या रुग्णालयाची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितले.

It is not a case of assault but of indecent behaviour. An FIR is being registered. After treatment the patient will be handed over to police. We have increased the security in hospitals: Delhi Health Minister Satyendar Jain https://t.co/jITVWeQYyc pic.twitter.com/dABXAYU9rW

— ANI (@ANI) April 15, 2020