Coronavirus effect: 155 ट्रेन 31 मार्चपर्यंत रद्द; कॅन्सलेशन शुल्क लागणार नाही, पूर्ण पैसे परत मिळणार

प्रवाशांना असणारा कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव करमी करण्यासाठी र्लेव प्रशासनाने गुरुवारी आणखी 84 ट्रेन रद्द केल्या आहेत. या ट्रेन 20 मार्चपासून 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या ट्रेन रद्द करण्यात आल्याने आता रद्द केलेल्या एकूण ट्रेनची संखा 155 झाली आहे. तसेच रद्द करण्यात आलेल्या रेल्वेचे तिकीट कॅन्सल केल्यावर रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीही कॅन्सलेशन शुल्क आकारले जाणार नसून प्रवाशांना त्यांच्या तिकीटाचे सर्व पैसे परत मिळणार असल्याची माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने दिली.

No cancellation fee will be charged for 155 trains cancelled; passengers to get 100pc refund: Railways

— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2020