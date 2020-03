कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार लॉक डाऊन का करत नाही; पी. चिदंबरम यांचा सवाल

जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तसेच हिंदुस्थानातही कोरोनाने संक्रमित झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. आणखी दोन रुग्णांना कोरोनाचे संक्रमण झाल्याचे गुरुवारी सकाळी निष्पन्न झाल्याने देशभरातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या 170 वर गेली आहे. ही गंभीर परिस्थिती आहे, असे माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाने सरकारसोबतच विरोधी पक्षही चिंतेत आहे. देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही सरकार लॉक डाऊन का करत नाही, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लू.एच.ओ) पत्रकानंतर सरकारने लॉक डाऊनसाठी पावले उचलावीत, असे मत त्यांनी ट्विटरद्वारे व्यक्त केले आहे.

After WHO Director General’s statement yesterday, there should be no hesitation in ordering an immediate lockdown of all our towns and cities for 2-4 weeks.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 19, 2020