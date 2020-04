15 एप्रिलपासून सेवा सुरू करण्याचं दक्षिण रेल्वेचे ट्विट, गडबड होताच केलं डिलीट

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे हिंदुस्थानात संपूर्ण टाळेबंदी म्हणजेच लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे. या काळात सर्व प्रकारची प्रवासी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. टाळेबंदीचा काळ वाढवावा अशी काही राज्यांकडून विनंती केली जात आहे. टाळेबंदीचा काळ वाढणार अथवा नाही याबाबत केंद्राकडून अजून घोषणा करण्यात आलेली नाहीये. असं असलं तरी 15 एप्रिलपासून आपली सेवा सुरू होणार असल्याचं एक ट्विट दक्षिण रेल्वेने केलं होतं. एका प्रवाशाने त्याची अडचण रेल्वे प्रशासनाला कळवली होती, त्याला उत्तर देत असताना दक्षिण रेल्वे प्रशासनाने ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाने सेवा सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाहीये. असं असताना दक्षिण रेल्वेने ट्विट करून 15 तारखेपासून सेवा सुरू होणार ट्विट केलं. ही बाब आपल्या अंगलट येऊ शकते हे कळाल्यानंतर त्यांनी हे ट्विट डिलीट केलं.

Hi sir, I am from Arakkonam and i want to atten walk in interview for designated hospital for COVID-19 0n 17.04.2020 how can i reach the venue. As we know that no public transports available across India. So kindly suggest. @GMSRailway @southernrailway @DrmChennai pic.twitter.com/Z5Hd9HsPDS

— Arakkonam Junction (@premroshanajj) April 9, 2020