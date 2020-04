अरे बापरे..! देशातील एकूण कोरोनाबाधितांपैकी 30 टक्के रुग्ण तबलीगी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती

दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे तबलीगी जमातच्या मरकजला उपस्थित राहिलेल्या लोकांनी देशभरात कोरोना पसरवल्याचे सिद्ध झाले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी याबाबत एक आकडेवारी जाहीर केली आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधितांपैकी 30 टक्के रुग्ण तबलीगी जमातशी संबंधित असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने म्हंटले आहे. देशात सध्या कोरोनाचे 2902 रुग्ण असून त्यापैकी 1023 रुग्ण तबलीगी जमातशी संबंधित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

शनिवारी तबलीगी जमातशी संबंधित 17 रुग्ण सापडले असून यांची संख्या 1023 झाली आहे. देशातील एकूण रुग्णांपैकी 30 टक्के रुग्ण तबलीगी जमातशी संबंधित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे जॉईंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल (Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry) यांनी दिली.

Till now we have found cases related to Tableeghi Jamaat from 17 states, 1023 #COVID19 positive cases have been found to be linked to this event. Out of the total cases in the country, around 30% are linked to one particular place: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/4Jtzpc4u5k

— ANI (@ANI) April 4, 2020