corona virus update- निझामुद्दीनवरून आलेल्या पुण्यातील 60 जणांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवले

हिंदुस्थानात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता झपाट्याने वाढायला लागली आहे. कोरोनाची लागण झालेल्यांचा आकडा 1397 च्या पार पोहोचला आहे. देशात या आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या ही 52 झाली आहे. अमेरिकेत कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तर वाढतोच आहे शिवाय तिथे या आजारामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचा आकडाही वाढत चालला आहे. 24 तासात अमेरिकेमध्ये तब्ब्ल 865 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 9/11 च्या दहशवादी हल्ल्यात तिथे जितके नागरीक मृत्यूमुखी पडले होते त्यापेक्षाही जास्त नागरीक या आजारामुळे दगावले आहेत.

निजामुद्दीन इथल्या मरकजमध्ये पुण्यातील किमान 130 जण गेले होते, त्यातील अनेकांचा थांगपत्ता नाही.

Till now 60 people from Pune have been put under quarantine, in connection with Nizamuddin Markaz (in Delhi) matter; nobody has symptoms, samples being sent for testing. Tracing for others is on: Pune District Collector, Naval Kishore Ram — ANI (@ANI) April 1, 2020

निझामुद्दीनवरून आलेल्या पुण्यातील 60 जणांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवले

बुधवारी म्हणजे आज आणखी 25 जणांची चाचणी होणार

All the 14 tests conducted at Goa Medical College & Hospital on possibly infected #COVID19 patients have come negative. Today 25 more tests will be conducted: Goa Health Minister Vishwajit Rane. (File pic) #COVID19 pic.twitter.com/sUD6nmC9nY — ANI (@ANI) April 1, 2020

कोरोना झाल्याचा संशय असलेल्या गोव्यातील 14 जणांचे अहवाल निगेटीव्ह आले

दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याने गुन्हा दाखल

Andaman and Nicobar: Deputy Commissioner of South Andaman District has ordered to register FIR against Farzand Ali & S Rehman who have been recently tested positive for #COVID19, for continuously misleading contact tracking in tracking their contacts… 1/2 (31-3-2020) — ANI (@ANI) April 1, 2020

दिल्लीतील धार्मिक कार्यक्रमात हे दोघे सहभागी झाले होते

फर्जंद अली आणि एस.रहमान या कोरोनाग्रस्तांवर गुन्हा दाखल

अंदमानातील 2 कोरोनाग्रस्तांवर गुन्हा दाखल

सफाई कर्मचाऱ्यांवर फुलं उधळून कौतुक

#WATCH Punjab: Residents of Nabha in Patiala applauded sanitation workers by clapping for them and showering flower petals on them. Some even offered garlands of currency notes to one of the workers. #COVID19 (31-3-2020) pic.twitter.com/238f6oBlWn — ANI (@ANI) March 31, 2020