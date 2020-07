कोरोनावर खरंच 15 ऑगस्टपर्यंत लस येणार? या प्रश्नावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय म्हणतंय…

देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांचा आकडा वाढत असताना काही दिवसांपूर्वी एक दावा करण्यात आला होता. यात 7 जुलैला कोरोना लसीची चाचणी सुरू होईल आणि 15 ऑगस्टपर्यंत लस लाँच केली जाईल असे म्हटले होते. याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला प्रश्न विचारण्यात आला असता आरोग्य मंत्रालयाने अजून चाचणी सुरू झाली नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र ज्या ठिकाणी ही चाचणी होणार आहे त्या ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून लवकरच चाचणी सुरू होईल असे म्हटले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाचे ओएसडी राजेश भूषण यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सध्या जगभरात 100 हुन अधिक लसीची चाचणी घेण्यात येत असून त्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर सुरू आहेत. हिंदुस्थानमध्येही कोरोनाच्या दोन लसीची चाचणी घेण्यात येणार असून या पूर्णतः स्वदेशी आहेत. यातील एक भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडची आणि दुसरी मेसर्स कॅडिला हेल्थकेयरची आहे. भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड आयसीएमआर सोबत मिळून कोरोना लसीवर काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

#WATCH: Bharat Biotech & Cadila Healthcare are developing vaccines. Both vaccines completed animal toxicity studies after approval. DCGI has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 & 2 clinical trials. Trials yet to begin. Hope it begins soon: R Bhushan, Health Ministry pic.twitter.com/ZlgAolTUkY

