LIVE – महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 225 वर पोहोचली

कोरोनाचा जगभरातील फैलाव अजूनही नियंत्रणात येत नाहीये. अमेरिकेमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता एक लाखाच्या पलिकडे पोहोचली आहे. हिंदुस्थानात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 1300 च्या पलिकडे गेला असून मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या ही 38 झाली आहे. वारंवार आवाहन करूनही काही नागरीक घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. मजुरांचे लोंढे भीतीने स्थलांतर करत आहेत. कोरोनाच्या फैलावाशिवाय या दोन बाबी सरकारसाठी चिंतेची गोष्ट बनल्या आहेत. जगभरात सध्या कोरोनामुळे घडणाऱ्या सेकंदा,सेकंदाला घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचा आढावा आपल्याला इथे वाचायला मिळेल.

5 fresh Coronavirus cases (1-Mumbai, 2-Pune and 2- Buldhana) in Maharashtra; Total number of positive cases in the state rises to 225: Maharashtra Health Department

Bihar: A man was beaten to death by 2 people, who had returned from Maharashtra, & their families y’day in Sitamarhi’s Madhaul village. The deceased had informed Corona help center about their return which had allegedly angered families of the 2 people.7 people have been arrested

