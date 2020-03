LIVE – मक्का मदिना बंद होऊ शकते तर हिंदुस्थानातल्या मशिदी का नाही? जावेद अख्तर

कोरोनाचा जगभरातील फैलाव अजूनही नियंत्रणात येत नाहीये. अमेरिकेमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता एक लाखाच्या पलिकडे पोहोचली आहे. हिंदुस्थानात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 1300 च्या पलिकडे गेला असून मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या ही 38 झाली आहे. वारंवार आवाहन करूनही काही नागरीक घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. मजुरांचे लोंढे भीतीने स्थलांतर करत आहेत. कोरोनाच्या फैलावाशिवाय या दोन बाबी सरकारसाठी चिंतेची गोष्ट बनल्या आहेत. जगभरात सध्या कोरोनामुळे घडणाऱ्या सेकंदा,सेकंदाला घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचा आढावा आपल्याला इथे वाचायला मिळेल.

मक्का मदिना बंद होऊ शकते तर हिंदुस्थानातल्या मशिदी का नाही? जावेद अख्तरमुस्लिम समाजाचे पवित्र स्थान मक्का आणि मदिना बंद होऊ शकतात तर हिंदुस्थानातल्या मशिदी का बंद नाही होऊ शकत असा खरमरीत सवाल गीतकार जावेद अख्तर यांनी विचारला आहे. तसेच दारूल उलूमने मशीदी बंद करण्याचा जो फतवा जारी केला आहे तो योग्य असल्याचेही जावेद अख्तर यांनी म्हटले आहे.

Tahir Mehmood Saheb an scholar n the Ex chairman of the minority commision has asked Darul ulum Deoband to give a Fatwa to close all the mosques till corona crisis is there. I totally support his demand If Kaaba n the mosque in Madina canbe closed down why not Indian mosques — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 30, 2020

रेल्वेच्या 20 हजार कोचेसचे विलगीकरण कक्षात रुपांतर

रेल्वेच्या 20 हजार कोचेसाचे रुपांतर विलगीकरण कक्षात केले आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी या कोचेसचा मोठा उपयोग होणार आहे.

पंजाबमध्ये कोरोनामुळे 65 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू, पंजाबमध्ये आतापर्यंत 4 रुग्णांचा मृत्यू

जामखेड मधील आणखी एका व्यक्तीला कोरोनाची लागण जामखेड मधील तीन व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली आहे. जामखेड येथे थांबलेल्या परदेशी व्याकिंच्या संपर्कात या व्यक्ती आल्याने त्यांना कोरोनाची लागण झाले आहे. जिल्ह्यात आता एकूण कोरोनाबधितांची संख्या 8 वर पोहोचली असून एक रुग्ण बरा झाला असून त्याला घरी सोडण्यात आले आहे.

एप्रिल फूल निमित्त अफवा पसरवू नका, गृहमंत्र्यांचे आवाहन

उद्या एक एप्रिल आहे. त्यामुळे कुठल्याही अफवा पसरवू नका असे आवाहन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे. तसेच कोणी अफवा पसरवल्यास कडक कारवाई केली जाईल असेही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

Tomorrow is 1st April, the April Fool’s Day. In the current situation, I appeal to everyone to not spread rumours & misinformation. Strict action will be taken against those who indulge in rumour-mongering: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister #CoronaLockdown #COVID19 https://t.co/uspkmiNYQP pic.twitter.com/voE80t0clv — ANI (@ANI) March 31, 2020

कोरोना विरोधातील लढाईसाठी जी एस महानगर बँकेने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत 35 लाख रुपये दिले

अमेरिकेत सोमवारी 540 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला, मृतांची एकूण संख्या 3017 झाली

A 1,000-bed U.S. Navy hospital ship arrived in New York. Navy ship Comfort will treat non-coronavirus patients, including those who require surgery & critical care, so as to free up other resources to fight the virus. . — Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) March 31, 2020

पाचातील 4 कोरोनाग्रस्त हे मुंबईतील तर 1 रुग्ण पुण्यातील आहे

महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 230 झाली

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या मंगळवारी 10 ने वाढली

मरकस मशिदीचे विश्वस्त जुम्मा खान नबाब खान पठाण व सलीम बाबूलाल पठाण यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

जिबूती,बेनीम,डेकोर्ट,घाना देशाच्या नागरिकांचा समावेश

जमावबंदीचा आदेश झुगारून परदेशी नागरिकांना मशिदीत एकत्र केले, नेवासा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

ट्विटरद्वारे दिली माहिती

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate 45lakhs to #PMCaresFunds, 25lakhs to #CMReliefFund Maharashtra, 5lakhs to @FeedingIndia and 5lakhs to #WelfareOfStrayDogs.Let’s get behind our leaders and support them @narendramodi @CMOMaharashtra — Rohit Sharma (@ImRo45) March 31, 2020

कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यासाठी क्रिकेटपटू रोहित शर्मा याची 80 लाख रुपयांची मदत

कोरोनावरून एप्रिल फुलचे मेसेज पाठवणाऱ्यांवर कारवाई होणार

पोलिसांनी जप्त केल्या 300 मोटारसायकल

सांगली शहरात नियम मोडून बाहेर फिरणाऱ्यांविरोधात कारवाई

पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनाग्रस्ताचा मृत्यू

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ

केरळमध्ये कोरोनामुळे दुसरा मृत्यू

आज सुबह एक कोरोना पॉजिटिव 68 वर्षीय व्यक्ति का निधन हो गया। किडनी फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई है: चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम केरल — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2020

ही माहिती कळवल्याचा राग आल्याने दोघांनी ही हत्या केली

Bihar: A man was beaten to death by 2 people, who had returned from Maharashtra, & their families y’day in Sitamarhi’s Madhaul village. The deceased had informed Corona help center about their return which had allegedly angered families of the 2 people.7 people have been arrested — ANI (@ANI) March 31, 2020

हे दोघे जण महाराष्ट्रातून परतले होते, ज्यांची माहिती मृतकाने कोरोना मदत केंद्राला कळवली होती

बिहारमधल्या एका माणसाची दोन जणांनी मिळून हत्या केली आहे

दिल्लीतील तबलिगी जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांपैकी 10 जणांचा मृत्यू

नियम मोडून दिल्लीतील तबलिगी जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 10 जणांचा कोरोनाने मृत्यू कार्यक्रमात विदेशी नागरिकांसह 2 हजार जण सहभागी झाल्याचा संशय तेलंगाणात 194 जण विलगीकरणात, तमिळनाडूमध्ये 981 जणांची चाचणी pic.twitter.com/3t90ZAa1M9 — Saamana (@Saamanaonline) March 31, 2020

गुजरातमध्ये तृतीयपंथियांनी गरजूंना शिधावाटप केले

मजुरांना कोरोनाची लागण झालेली नाही, तरीही ते इतरांपासून विलग होऊन गावाबाहेरील शेतात राहात आहेत