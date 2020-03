केरळात 6, कर्नाटकात 3 रुग्ण आढळले; हिंदुस्थानातील रुग्णांची संख्या 50 पार

चीनमध्ये हाहाकार उडवून दिलेल्या कोरोना व्हायरसने आता जगभरात पाय पसरले आहेत. चीनबाहेर इटली आणि इराणमध्ये कोरोना व्हायरस अधिक वेगाने पसरत आहे. हिंदुस्थानमध्येही कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहेत. मंगळवारी केरळमध्ये कोरोनाचे सहा रुग्ण आणि कर्नाटकमध्ये तीन रुग्ण आढळून आले आहेत, त्यामुळे देशातील रुग्णांची संख्या 53 वर पोहोचली आहे. सोमवारी 9 मार्चला कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 44 होती. केरळमधील एका तीन वर्षीय तर जम्मू-कश्मीरमध्ये एका 63 वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे 3 हजार पेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, तर जगभरात कोरनामुळे मृत्यू पावलेल्यांची संख्या 3500 पार पोहोचली आहे. चीनबाहेर इटलीमध्ये या व्हायरसमुळे सर्वाधिक 233 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हिंदुस्थानमध्येही कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. 30 जानेवारीला केरळामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. चीनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेला विद्यार्थी घरी परतला असता त्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत विविध राज्यांमध्ये एकूण 53 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत.

केरळसह तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाण, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब आणि लडाखमध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत. मंगळवारी केरळ आणि कर्नाटकमध्ये अनुक्रमे 6 आणि 3 रुग्ण नव्याने आढळले आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी याला दुजोरा दिला असून राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 12 झाल्याचे सांगितले. तर कर्नाटकच्या आरोग्य मंत्र्यांनीही राज्यात आणखी 3 रुग्ण आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील पुणे, अकोला, नाशिक या शहरांमध्येही कोरोनाचे संशयित रुग्ण आढळले असून त्यांच्या थुंकीचे नमूने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. 9 मार्च 5066 संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यात आल्याचे आयसीएमआरने सांगितले आहे.

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan: Six more cases of #Coronavirus have been confirmed in Kerala, the total number of the state is now 12 https://t.co/I8plxIVc2D pic.twitter.com/mOEj4gASrX

