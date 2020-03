हिंदुस्थानलाही कोरोनाचा धोका, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 28 वर

चीनच्या वुहान शहरातील कोरोना व्हायरस आता जगभरात पसरला आहे. अनेक देशमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. हिंदुस्थानमध्येही कोरोनाचा धोका वाढत असून कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 28 वर पोहोचली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी बुधवारी ही माहिती दिली आहे. तसेच कोरोना व्हायरसचा देशात प्रसार होऊ नये यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दिल्लीमधील एका कोरोनाबाधित रुग्णामुळे आग्रा येथील 6 जणांना कोरोनाची लागण झाली. त्यानंतर जयपूर येथे पर्यटनासाठी आलेल्या इटलीतील पर्यटकांमधील 16 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यांच्यासोबत असलेल्या हिंदुस्थानी ड्रायव्हरलाही याची लागण झाली आहे. हैद्राबादमध्ये एका व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली आहे. सध्या केरळात 3 बाधित रुग्ण कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर आले असून त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची तपासणी केली जात असून यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. तसेच कोरोनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे घाबरुन जाऊ नका पण खबरदारी घ्या, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan: Till now, there have been 28 positive cases of Coronavirus in India https://t.co/kyxBangCQX

देशात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी गर्दीत जाणे टाळावे. सध्या अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. इतर व्हायरस प्रमाणेच यावरही उपचार आहे. कोरोनाचा जगातील मृत्यू दर फक्त 2 टक्के आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी 15 प्रयोगशाळा पूर्वी स्थापन केल्या गेल्या होत्या. यापुढे आणखी 19 प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सध्या देशात एकूण 34 लॅब उभ्या करण्यात आल्या आहेत. इराणमधील हिंदुस्थानींसाठी तेथे एक लॅब सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. तेथे तपासणी केल्यानंतर त्यांना हिंदुस्थानात आणले जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Union Health Minister Harsh Vardhan: From now on, all flights and passengers will be part of universal screening, not just the 12 countries which we had listed earlier. #Coronavirus pic.twitter.com/PKFLfq8KLh

— ANI (@ANI) March 4, 2020