इटलीत अडकलेले 263 हिंदुस्थानी एअर इंडियाच्या विमानाने मायदेशी परतले

कोरोनाचा प्रकोप जगभरात जारी आहे. चीननंतर इटली, इराण आणि अमेरिकेत कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये अडकलेल्या हिंदुस्थानींना परत मायदेशी आणण्याचे काम सुरू आहे. इटलीमध्ये अडकलेल्या 263 हिंदुस्थानींना एअर इंडियाच्या विशेष विमानाने मायदेशी आणण्यात आले आहे. हे विमान नवी दिल्लीत दाखल झाले आहे. इटलीमध्ये कोरोनामुळे एका दिवसात 793 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे जगभरात 12 हजारपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अडीच लाखांपेक्षा जास्त लोकांना कोरोनाचे संक्रमण झाले आहे.

Delhi: The 263 Indian students who have been evacuated from Rome today by a special Air India flight are being taken to ITBP Chhawla Quarantine Facility, after thermal screening and immigration at the airport. #Coronavirus pic.twitter.com/1Ton4jHg9W

— ANI (@ANI) March 22, 2020