साडे आठशे मुंबई पोलिसांची कोरोनावर मात; 219 योद्धे पुन्हा इन अॅक्शन

मुंबई पोलिस दलासाठी दिलासादायक बाब आहे. 853 अधिकारी कर्मचारी कोरोनावर मात करण्यात यशस्वी झाले. तर 219 योद्धे जनसेवेसाठी पुन्हा इन अॅक्शन झाले आहेत.

कोरोना पासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी पोलिस योद्धे अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. मात्र आपले कर्तव्य बजावत असताना 1871 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली. त्यापैकी 21 योद्धे शहिद झाले. पण कोरोनावर मात करण्यात 853 योद्धे यशस्वी झाले. त्यापैकी 219 योद्धै पुन्हा कामावर रूजू झाले असून 634 पोलिस अद्याप कामावर रुजू झालेले नाही. 164 पोलिस डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर घरीच आराम करीत आहेत. सद्यस्थितीत 571 पोलिस कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये तर 231 जम हाॅस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. याशिवाय 31 पोलिस होम आयसोलोशन आहेत. दरम्यान, एस आर पीच्या 82 जवानांना कोरोनाची लागण झाली. त्यात पाच अधिकारी आणि 77 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

1871 Mumbai police personnel have been infected with #COVID19 so far, including 853 recovered & 21 deaths. 82 positive cases also reported among State Reserve Police Force (SRPF) personnel deployed in the city: Mumbai Police #Maharashtra pic.twitter.com/WMhaVPkzIA

— ANI (@ANI) June 9, 2020