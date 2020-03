महाराष्ट्रात एकाच दिवशी 9 रुग्ण आढळले; कोरोनाबाधितांचा आकडा पोहोचला 26 वर

जगभरात थैमान घालत असलेला कोराना व्हायरस हा देशासह महाराष्ट्रातही पोहोचला आहे. दिवसेंदिवस कोरोना संक्रमण झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. शनिवारी यात आणखी 9 रुग्णांची भर पडली.

शनिवारी नऊ जणांच्या तपासणीचे नमूने पॉझिटीव्ह आले आहेत. यातील एक नागपूर, दोघे यवतमाळ, 1 कामोठे पनवेल, 1 मुंबईचा, 1 नवी मुंबईचा, 1 कल्याणचा आहेत. त्यामुळे राज्यातील रुग्णांची संख्या 26 वर पोहोचली आहे. यातील 10 रुग्ण पुण्याचे, 5 मुंबईचे, 4 नागपूरचे, 2 यवतमाळचे आणि प्रत्येकी 1 ठाणे, नगर, कामोठे पनवेल, नवी मुंबई आणि कल्याणचे आहेत. या सर्वांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृति स्थिर आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे.

Maharashtra Health Minister Rajesh Tope: Total positive #Coronavirus cases in the state rise to 26. (file pic) pic.twitter.com/E74mAJIr1O

दरम्यान, कोरोनाचा वाढता प्रकोप बघता शासन-प्रशासनाने उपायोजना सुरू केल्या असून उपचार केंद्रावर पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. शुक्रवारी यवतमाळहून आलेल्या 9 संशयितांचे तर नागपुरातील 4 संशयित रुग्णांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. तपासणीत यापैकी तीन जण पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल आला आहे.

कोरोनाचे वाढते रुग्ण बघून प्रशासकीय यंत्रणा खबदारीच्या आवश्यक उपायोजनांवर भर देत आहे. याआधी अमेरिकेहून आलेल्या एका गृहस्थांचा अहवाल सर्वात प्रथम पॉझिटिव्ह आला होता. त्यानंतर त्यांची पत्नी व नातेवाईक हे दोघेही पॉझिटिव्ह असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता, इतरही कोरानाचे रुग्ण आढळून येत असल्यामुळे चिंता वाढल्या आहेत.

#Maharashtra MD Singh, Yavatmal District Collector: Two persons have tested positive for #Coronavirus, both have travel history to Dubai.

— ANI (@ANI) March 14, 2020