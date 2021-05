Coronavirus सावधान! देशात 15 पट अधिक घातक स्ट्रेन सापडला, तज्ज्ञांची झोप उडाली

देशात कोरोनाची दुसरी लाट सुरु आहे. दररोज लाखो रुग्ण आढळत असून हजारो रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. कोरोना महामारी थोपवण्यासाठी सरकार आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ रात्रीचा दिवस करत आहे. मात्र दुसरी लाट अधिक वेगाने लोकांना संक्रमित करत आहे. अशातच कोरोनाचा नवीन स्ट्रेन सापडल्याने धोका अधिकच वाढला आहे.

सेंटर फॉर सेल्‍युलर अँड मॉलिक्‍युलर बायोलॉजीच्या (सीसीएमबी) संशोधकांनी मंगळवारी या नवीन स्ट्रेनबाबत माहिती दिली. संशोधकांनी नवीन स्ट्रेनला B1617 असे नाव दिले आहे. हा नवा स्ट्रेन आधी सापडलेल्या N440K या स्ट्रेनची जागा घेत आहे. B1617 हा स्ट्रेन 15 पट अधिक घातक असल्याने तज्ज्ञांचीही झोप उडाली आहे. ‘द हिंदू’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

नव्या स्ट्रेनबाबत बोलताना सीसीएमबीचे माजी संचालक राकेश मिश्रा यांनी सांगितले की, हा नवा स्ट्रेन दक्षिण हिंदुस्थानातील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगानामध्ये आढळला आहे. या डबल म्यूटेंटचे सर्वाधिक रुग्ण या तीन राज्यांमध्ये आहेत. सीसीएमबीने जवळपास 5 हजार व्हेरिएन्टवर संशोधन केले. यानंतर N440K हा इतर स्ट्रेनहून अधिक वेगाने पसरत असल्याचे समोर आले. मात्र आता B1617 त्याहून अधिक वेगाने पसरत असून हा स्ट्रेन 15 पट अधिक घातक असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

Lineages with #N440K are NOT the dominant ones in the second wave of #Covid19inIndia. While N440K was a indeed mutation of concern in South India during and after the first wave, current data shows that it is essentially replaced by new VoCs such as #B1617 and #B117 pic.twitter.com/3mbjLNijny

