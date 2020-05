मांजरी ही पाळत आहेत ‘सोशल डिस्टन्सिंग’…

जगभरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रत्येक देशातील सरकार नागरिकांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचे आवाहन करत आहे. असे असले तरी अनेक लोक या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून अजूनही सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करताना दिसत नाही. मात्र अशातच काही फोटो समोर आले आहेत. हे फोटो पाहून तुम्ही म्हणाल माणसांपेक्षा या मुक्या प्राण्यांना सोशल डिस्टन्सिंगचे महत्व अधिक कळलेलं आहे. हा फोटो आहे सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणाऱ्या मांजरीचा.

These stray cats were spotted occupying the circle marks intended for the implementation of social distancing protocols in front of a store in Brgy. Holy Spirit, Quezon City on Sunday amid enhanced community quarantine. pic.twitter.com/EqOORqCJMa

— The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2020