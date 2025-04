Pahalgam Terror Attack – पत्नीसोबत फिरायला गेलेल्या IAF कर्मचाऱ्याचा दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक निष्पाप लोकांनी आपला जीव गमावला. यामध्ये हवाई दलाच्या एका कर्मचाऱ्याचाही समावेश आहे. IAF चे कर्मचारी कॉर्पोरल तागे हैल्यांग यांचीही गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. कॉर्पोरल तागे हैल्यांग हे सुट्टीवर होते. आणि पत्नीसह काश्मीरला फिरायला गेले होते.

हैल्यांग हे अरुणाचल प्रदेशातील ताजांग गावचे रहिवासी होते. ते भारतीय हवाई दलात कार्यरत होते. हैल्यांग सुट्ट्यांमध्ये फिरण्यासाठी त्यांच्या पत्नीसोबत कश्मीरला आले होते. ज्यावेळी दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा हे तिथेच उपस्थित होते. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात हैल्यांग यांचाही मृत्यू झाला. या घटनेमुळे अरुणाचल प्रदेशात शोककळा पसरली आहे.

Deeply saddened by the tragic loss of Corporal Tage Hailyang of the Indian Air Force, a brave son of Arunachal Pradesh who hailed from Tajang village in Lower Subansiri. While visiting Pahalgam with his wife, his life was cruelly taken in a senseless act of terror.

He served the… pic.twitter.com/qKuJFEloPk

— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) April 23, 2025