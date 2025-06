इशान किशनच इंग्लंडमध्ये धुमशान, पदार्पणाच्या सामन्यात केली धुवाधार फलंदाजी

टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये लीड्सच्या हेडिंग्ले मैदानावर पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला कसोटी सामना सुरू आहे. तर, दुसरीकडे इशान किशनने इंग्लंडमध्ये धुवाधार फलंदाजी करत अर्धशतक ठोकलं आहे. इशान किशन सध्या काऊंटी क्रिकेटमध्ये नॉटिंगहॅमशायर या क्लबकडून खेळत आहे. त्याने यॉर्कशायर या प्रसिद्ध क्लबविरुद्ध पदार्पणाच्या सामन्यात 87 धावांची आक्रमक फलंदाजी केली आहे. अवघ्या 13 धावांनी त्याचे शतक हुकले.

इशान किशनने काऊंटी चॅम्पियनशिपच्या दोन सामन्यांसाठी नॉटिंगहॅमशायर क्रिकेट क्लबसोबत करार केला आहे. सध्या त्याचा पहिला सामना यॉर्कशारविरुद्ध सुरू आहे. तर दुसरा सामना 29 जूनपासून सोमरसेट या क्लबविरुद्ध होणार आहे. पहिल्याच सामन्यात त्याने 94 चेंडूंमध्ये 12 चौकार आणि 1 षटकार मारत 87 धावा चोपून काढल्या. त्यामुळे संघाला त्याचा चांगला फायदा झाला. इशान किशन फॉर्मात असल्यामुळे 29 जून रोजी होणाऱ्या सामन्यातही त्याच्याकडून अशाच धडाकेबाज फलंदाजीची अपेक्षा संघाला असणार आहे.

📹 That is colossal.

Ishan Kishan dispatches an almighty straight six to bring up his and Liam Patterson-White’s fifty partnership.

He moves to 82, LPW has 21, and Nottinghamshire are 347-6 midway through the morning.#NOTvYOR | 📺 https://t.co/odtZgMvjZm pic.twitter.com/FvD9uEpiLr

— Notts Outlaws (@TrentBridge) June 23, 2025