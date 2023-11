सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात दिव्यांग चालवणार मिट्टी कॅफे

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश डी.व्हाय.चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात दिव्यांगासाठी मिट्टी कॅफेचे उद्घाटन केले आहे. दिव्यांगाद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या या कॅफेचे व्यवस्थापक एक दृष्टीहिन आहेत. त्यांना सेलेब्रल पाल्सी हा आजार आहे. यानिमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी या कार्यक्रमात दिव्यांगांनीही सहभाग घेतला होता. यावेळी राष्ट्रगीतही सांकेतिक भाषेत बोलण्यात आले.

CJI DY Chandrachud inaugurates Mitti Cafe in the Supreme court premises today. The cafe is completely run by specially abled staff. The managers of the cafe are visually impaired, have celebral palsy, and is paraplegic. The inaugural ceremony to have national anthem in sign… pic.twitter.com/aJk40ePPO6

