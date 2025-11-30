विशेष कोर्टाचा मेहुल चोक्सीला झटका; फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर न करण्याची मागणी फेटाळली

सामना ऑनलाईन
|

 पंजाब नॅशनल बँकेच्या 13 हजार कोटी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी मेहुल चोक्सीला विशेष न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याची प्रक्रिया रद्द करावी, ही चोक्सीची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्यासाठी ईडीने विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत ईडीने हा अर्ज केला आहे. मात्र ही प्रक्रिया रद्द करावी, अशी विनंती चोक्सीने केली होती. ती विशेष न्यायालयाने अमान्य केली.

ईडीचा दावा

हिंदुस्थानात हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला चोक्सीने बेल्जिअम न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याला हिंदुस्थानात परत यायचे नाही. फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याची प्रक्रिया थांबू शकते जर चोक्सी हिंदुस्थानात परतला तर, असा दावा ईडीने केला. तो न्यायालयाने मान्य केला.

हस्तांतरणासाठी प्रयत्न

बेल्जिअममध्ये चोक्सीला एप्रिल महिन्यात अटक झाली. हिंदुस्थानात हस्तांतरणासाठी पेंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे ईडीने केलेला अर्ज फेटाळावा, असे चोक्सीचे म्हणणे होते.

मालमत्ता जप्त करता येईल

शंभर कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा केलेला आरोपी देश सोडून पळून गेल्यास त्याच्याविरोधात फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याची प्रक्रिया करता येते. या प्रक्रियेंतर्गत अशा आरोपीला फरार घोषित केल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करता येते. तशी कायद्यात तरतूद आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bhiwandi news – शाळेतून घरी जाणाऱ्या चिमुकल्याचा अपघाती मृत्यू

श्रीलंकेत 153 बळी घेतल्यानंतर ‘दितवाह’ हिंदुस्थानला धडकणार! तामीळनाडू, पुद्दुच्चेरी, आंध्र प्रदेशला अलर्ट; पुढील 4 दिवस धोक्याचे

स्टेट बँकेतील 111 कोटींवर दरोडा घालण्याचा विक्रमगडच्या नगराध्यक्षाचा डाव उधळला, शिंदे गटाच्या नेत्याचा मेहुणा पिंका पडवळेला बेड्या

आदिवासी विकास महामंडळाने 547 शेतकऱ्यांचे पैसे लटकवले; 21 हजार क्विंटल धान्य विकले, पण दीड वर्षापासून फुटकी कवडी नाही

महत्त्वाचे – चोरीला गेलेला ऐवज मूळ मालकांना पुन्हा मिळाला

’अंडरवर्ल्ड’ संपलेले नाही, फक्त चेहरा बदललाय! माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचे प्रतिपादन

डॉ. शाहीनला तयार करायचे होते महिला दहशतवादी; दिल्ली बॉम्बस्फोटप्रकरणी एनआयएच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

बीडमध्ये अजितदादा बोलले; बाकीच्या जिल्ह्यांत विकास होतो, इथे दीडशे कोटींचा घपला

मेल-एक्सप्रेसमध्ये विक्रेत्यांना आता युनिफॉर्म, क्यूआर कोड; दर्जेदार सेवा, फसवणूक टाळण्यासाठी निर्णय