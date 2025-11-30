विशेष कोर्टाचा मेहुल चोक्सीला झटका; फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर न करण्याची मागणी फेटाळली

पंजाब नॅशनल बँकेच्या 13 हजार कोटी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी मेहुल चोक्सीला विशेष न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याची प्रक्रिया रद्द करावी, ही चोक्सीची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्यासाठी ईडीने विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत ईडीने हा अर्ज केला आहे. मात्र ही प्रक्रिया रद्द करावी, अशी विनंती चोक्सीने केली होती. ती विशेष न्यायालयाने अमान्य केली.
ईडीचा दावा
हिंदुस्थानात हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला चोक्सीने बेल्जिअम न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याला हिंदुस्थानात परत यायचे नाही. फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याची प्रक्रिया थांबू शकते जर चोक्सी हिंदुस्थानात परतला तर, असा दावा ईडीने केला. तो न्यायालयाने मान्य केला.
हस्तांतरणासाठी प्रयत्न
बेल्जिअममध्ये चोक्सीला एप्रिल महिन्यात अटक झाली. हिंदुस्थानात हस्तांतरणासाठी पेंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे ईडीने केलेला अर्ज फेटाळावा, असे चोक्सीचे म्हणणे होते.
मालमत्ता जप्त करता येईल
शंभर कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा केलेला आरोपी देश सोडून पळून गेल्यास त्याच्याविरोधात फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याची प्रक्रिया करता येते. या प्रक्रियेंतर्गत अशा आरोपीला फरार घोषित केल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करता येते. तशी कायद्यात तरतूद आहे.