कोरोनाचा चढता आलेख, देशात 11,109 रुग्ण; सक्रिय रुग्णांचा आकडा 50 हजारांजवळ पोहोचला

कोरोना विषाणूने पुन्हा एकदा डोकं वर काढण्यास सुरुवात केली आहे. रुग्णवाढीचा आलेख चढताच असून गेल्या 24 तासांमध्ये देशात 11,109 कोरोनाबाधित आढळले आहेत. सक्रिय रुग्णांचा आकडा 50 हजारांजवळ पोहोचला असून त्यामुळे संपूर्ण देशासाठीच धोक्याचा इशारा मिळाला आहे.

देशात सलग दुसऱ्या दिवशी 10 हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. याआधी गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात एकाच दिवसात 10 हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले होते. त्यानंतर कोरोना आटोक्यात आला होता, मात्र फेब्रुवारी 2023 पासून देशात रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. केंद्राने कोरोनाच्या वाढत्या आलेख रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांनी दिले आहे.

COVID-19 | India reports 11,109 new cases in last 24 hours; the active caseload stands at 49,622

(Representative Image) pic.twitter.com/JBAYX6MaXF

