Corona Update लसीकरणाचा मार्ग मोकळा, 4 राज्यात ‘ड्राय रन’ चाचणी यशस्वी

केंद्र सरकारने देशात कोरोना विषाणूविरुद्ध लसीकरणाची तयारी युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. लस देण्याआधी आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि गुजरातमध्ये 28 आणि 29 डिसेंबरला ‘ड्राय रन’ चाचणी घेण्यात आली. ही चाचणी यशस्वी झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. यामुळे पुढील वर्षी देशभरात विविध ठिकाणी लसीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The dry run for Covid-19 vaccination successfully conducted in Assam, Andhra Pradesh, Punjab, and Gujarat on 28th and 29th December 2020: Union Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/PR1KJ2QdQb

— ANI (@ANI) December 29, 2020