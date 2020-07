देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 10 लाखांच्या पार, गेल्या 24 तासातील आकडा भयंकर

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 10 लाखांच्या पार गेला आहे. गेल्या 24 तासात 34956 रुग्ण वाढले असून 687 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशातील मृतांचा आकडा देखील 25 हजाराच्या पार पोहोचला आहे. देशात सध्या 10,03,832 कोरोनाग्रस्त असून त्यातील 3,42, 473 रुग्ण हे सध्या उपचार घेत असून 6,35,757 रुग्ण बरे झाले आहेत. तर 25,602 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

#COVID19 cases cross the 10 lakh mark in India with the highest single-day spike of 34,956 cases, and 687 deaths. Total positive cases stand at 10,03,832 including 3,42,473 active cases, 6,35,757 cured/discharged/migrated and 25,602 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/zSRgtW5iAy

