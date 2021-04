‘कोविशिल्ड’साठी राज्यांना मोजावे लागणार केंद्रापेक्षा तीनपट अधिक पैसे, काँग्रेसने उपस्थित केला सवाल

कोरोनावर अंकुश लावण्यासाठी लसीकरणाचा आणि लस निर्मिताचा वेग वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोरोना प्रतिबंधक लसीची निर्मिती करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोविशिल्ड लसीच्या दरांची घोषणा केली आहे. मात्र यावरून आता नवीन वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला वेगवेगळ्या किंमतीत कोविशिल्ड लस देण्यावरून सवाल उपस्थित केला असून हे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूटने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून कोविशिल्ड लसीच्या किंमतीबाबत एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रकानुसार राज्यांना कोविशिल्ड लसीसाठी 400 रुपये, तर खासगी रुग्णालयांना 600 रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र हीच लस केंद्र सरकारला 150 रुपयांना देण्यात येत आहे. यावरून जयराम रमेश यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

‘केंद्र सरकारला कोविशिल्ड लस 150 रुपये प्रति डोस प्रमाणे मिळणार, तर राज्याला यासाठी 400 रुपये मोजावे लागणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारांवर अतिरिक्त बोझा पडेल. हे चुकीचे असून केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी एकच किंमत निश्चित केली जावी’, अशी मागणी जयराम रमेश यांनी ट्विटद्वारे केली आहे.

Central Govt will continue to pay Rs 150 per dose for Covishield. State govts will now be charged Rs 400 a dose. This is not cooperative federalism. This will bleed dry the already reeling state finances. Atrocious!

We demand One Nation, One Price for Centre & State governments. pic.twitter.com/YiOIWosNee

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 21, 2021