कोरोनातून बरे झालेल्यांना 6 महिन्यानंतर लस टोचा, सल्लागार समूहाची सूचना

देशात कोरोनावरील लसींचा अभूतपूर्व तुटवडा आहे. असं असताना लसीकरणासाठी म्हणून नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समूहाने (NTAGI) लसीकरणाबाबत नव्याने सूचना केल्या आहेत. या समूहाने म्हटलंय की कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर हे 12-16 आठवड्यांचे करण्यात यावे.

Govt panel NTAGI recommends increasing gap between two doses of Covishield to 12-16 weeks, no change for Covaxin dosage interval:sources — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2021

गर्भवती महिलांना लस घ्यायची असल्यास त्यांना ती देण्यात यावी अशी सूचनाही या समूहाने केली आहे. प्रसुती झाल्यानंतर स्तनपान करणाऱ्या महिलांना ही लस दिली जाऊ शकते असं या समूहाने म्हटलं आहे.

Pregnant women may be offered choice to take any COVID-19 vaccine;lactating women eligible for jabs any time after delivery:Govt panel — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2021

कोरोना होऊन गेलेल्यांनी लस केव्हा घ्यावी याबाबतची या समूहाने सूचना केली आहे. आतापर्यंत डॉक्टर सल्ला देत होते की जे रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत त्यांनी बरे झाल्याच्या 3 महिन्यांनंतर लस घ्यावी. अमेरिकेच्या आजार नियंत्रण आणि प्रतिबंधक विभागाने म्हणजेच सीडीसीनेही कोरोनातून बरे झाल्याच्या 90 दिवसांनंतर लस घ्यावी असा सल्ला दिला होता. राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समूहाने (NTAGI) ने मात्र सल्ला दिला आहे की कोरोनातून बरे झालेल्या व्यक्तीने 6 महिन्यानंतर लस घ्यावी.

Govt panel recommends those testing positive for COVID-19 should defer vaccination for six months after recovery:sources — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2021

दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत राज्यात 20 लाख नागरिक आहेत. या गटासाठी लस पुरवठा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मात्र लसीचा देशात मोठा तुटवडा असल्याने दुसऱ्या डोसच्या प्रतिक्षेतील नागरिकांची 45 ते 60 दिवसांची मुदत संपत आहे. म्हणून 18 ते 44 वयोगटासाठी राज्याने खरेदी केलेली लस 45 वयोगटाला वापरण्याचा निर्णय राज्याने घेतला असून यासाठी 18 ते 44 गटाचे लसीकरण तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे राजेश टोपे यांनी आज सांगितले.

राज्यात 16 लाख नागरिक कोविशील्डसाठी तर 4 लाख नागरिक कोव्हॅक्सीनच्या लशीच्या दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्याकडे सध्या 7 लाख कोविशिल्डचे तर 3 लाख कोव्हॅक्सीनचे डोस आहेत. हे डोस आता 45 वर्षांवरील ज्या नागरिकांना दुसरा डोस द्यायचा आहे त्यांच्यासाठी वापरण्यात येतील, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.

18 ते 44 मधील 5 लाख नागरिकांना पहिला डोस

1 मे पासून केंद्र सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यास राज्यांना परवानगी दिली होती. अर्थात, या वयोगटासाठी लस खरेदी राज्याने करायची होती. 1 मे हा लस टोचण्याचा राज्य स्थापना दिनाचा मुहूर्त पकडण्यासाठी अपुऱ्या लसीच्या पुरवठय़ावर राज्य सरकारने प्रारंभ केला होता. आजपर्यंत या गटाच्या 5 लाख नागरिकांना पहिला डोस दिला आहे.

लस उपलब्ध झाल्यानंतर पत्रकारांनाही प्राधान्य

पत्रकारांना प्राधान्याने लस दिली जाणार का या प्रश्नावर बोलताना राजेश टोपे यांनी सध्या लसीचा तुटवडा आहे. लस उपलब्ध झाल्यानंतर पत्रकारांनाही प्राधान्याने लस देण्याबाबत विचार केला जाईल. पत्रकारांना रेल्वे प्रवासाबाबतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे योग्य निर्णय घेतील असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.

20 मेनंतर 18 ते 44चे पुन्हा लसीकरण सुरू

20 मे नंतर सीरम इन्स्टिटय़ूटने राज्याला प्रतीमाह 1 कोटी लस डोस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ती लस मिळताच पुन्हा 18 ते 44 वयोगटाच्या नागरिकांचे लसीकरण सुरु होईल, असे टोपे यांनी आश्वस्त केले. 18 ते 44 वर्षातील ज्या नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. त्यांनी काळजी करू नये, त्यांना वेळेत दुसरा डोसही दिला जाईल, असे टोपे यांनी सांगितले.