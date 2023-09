दोन्ही फलंदाज एकाच क्रीजमध्ये, भर सामन्यात वादावादी; विचित्र रनआऊटचा व्हिडीओ व्हायरल झाला

कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2023 आता रोमांचक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. या स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यात हा अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने रंगायला लागला आहे. त्रिनबागो नाईट रायडर्स आणि बार्बाडोस रॉयल्स यांच्यात खेळला गेलेल्या सामना जबरदस्त चुरशीचा होता. या सामन्यात एक भन्नाट रनआऊट पाहायला मिळाला. अशा घटना या क्रिकेटमध्ये फार कमीवेळा घडतात. फलंदाजी करत असलेल्या निकोलस पूरन आणि किरॉन पोलार्ड यांच्यात भर मैदानात या रनआऊटवरून चकमकही झाली. हा सगळा प्रकार कॅमेरा टीपत होता हे विशेष

त्रिनबागो नाईट रायडर्सचा संघ फलंदाजी करत असताना, 10व्या षटकात राहकीम कॉर्नवॉल गोलंदाजीसाठी आला होता. त्याच्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर पोलार्डने लेग साइडला हलका फटका मारला होता. क्षेत्ररक्षकाने चपळाई करत चेंडू पकडला आणि गोलंदाजाच्या दिशेने फेकला. फटका मारल्यानंतर पोलार्डने धाव घेण्यासाठी पूरणला हाक दिली होती. पूरणने अत्यंत वेगाने धाव घेण्यास सुरुवात केली. क्षेत्ररक्षकाने चेंडू उचलून फेकेपर्यंत पूर्ण विरूद्ध दिशेला पोहोचला होता. पोलार्डने धावेचा कॉल दिला होता खरा मात्र तोही अचानक मागे फिरला आणि दोन्ही फलंदाज एकाच क्रीजमध्ये येऊन पोहोचले.

Wait a minute, what just happened??? A run out at the Queens Park Oval but who is out Kieron Pollard or Nicholas Pooran? #CPL23 #TKRvBR #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/uq52I5cfrb

— CPL T20 (@CPL) September 7, 2023