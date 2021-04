सफरचंद कसे खावे…शिकवतोय खेकडा…हा व्हिडीओ बघा…

अनेकदा प्राणीप्रेमींकडून सोशल मीडियावर प्राण्यांचे वेगवेगळे व्हिडीओ शेअर केले जातात आणि लोकांनाही ते खूप आवडतात. असाच एक मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. कमी वेळात या व्हिडीओला एक लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.

नेचर अॅण्ड अॅनिमल्सने ट्विटर अकाऊंटवर एका खेकड्याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा खेकडा सफरचंद खाताना दिसत आहे. लहान मुलांना खाण्यापिण्याच्या सवयी लावताना काऊचिऊ किंवा प्राण्यांची उदारहरणे देण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात एक खेकडा सफरचंद खात असताना व्हिडीओत दिसत आहे.

काही प्राण्यांना खाण्यापिण्यासह अनेक गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, या खेकड्याला कोणतेही प्रशिक्षण दिले नसून तो व्यवस्थित खात आहे. सफरचंद कसे खावे, याचे प्रशिक्षण तो देत असल्याचे हा व्हिडीओ पाहिल्यावर वाटते, असे अनेकांनी सांगितले.

अनेक लोकांनी खेकड्याला पहिल्यांदाच सफरचंद खाताना पाहिले आहे. खेकड्याला सफरचंद खाताना बघणे हे आश्चर्यच आहे. त्यामुळे हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Just a crab eating eating an apple slice, nothing else. pic.twitter.com/z4P3ASvHSb

— Nature & Animals (@AnimalsWorId) April 25, 2021