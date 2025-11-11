मोहम्मद शमीसंदर्भात सौरव गांगुलीचे महत्त्वाचे विधान, सिलेक्टर्सना दिला सल्ला

आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीची (Mohammed Shami) निवड झालेली नाही. यावर हिंदुस्थानच्या क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) याने सिलेक्टर्सना लक्ष्य केले. सौरव गांगुली म्हणाला की, मोहम्मद शमीने हिंदुस्थानी संघासाठी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळायला पाहिजे. गांगुलीच्या मते, शमी सध्या तंदुरुस्त आहे आणि उत्तम गोलंदाजी करत आहे. मात्र, सिलेक्टर्स शमीकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसते. दरम्यान, शमी शेवटचा सामना मार्चमध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये हिंदुस्थानकडून खेळला होता.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, गांगुली म्हणाला, ‘शमी जबरदस्त गोलंदाजी करत आहे. तो तंदुरुस्त आहे आणि त्याने रणजी ट्रॉफीच्या तीन सामन्यांमध्ये काय केले हे आपण पाहिले. त्याने एकट्याच्या बळावर बंगालला सामने जिंकून दिले.’
शमीची रणजी ट्रॉफीतील कामगिरी…
शमीने या मोसमात बंगालकडून पहिल्या दोन रणजी ट्रॉफी सामन्यांमध्ये १५ बळी घेतले.
त्याने एकूण तीन सामन्यांमध्ये ९१ षटके गोलंदाजी केली, त्यापैकी त्रिपुरा विरुद्धच्या सामन्यात त्याला एकही बळी घेता आला नाही.
२०२३ वर्ल्ड कपनंतरची स्थिती:
२०२३ च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपनंतर शमीच्या घोट्यावर शस्त्रक्रिया (ankle surgery) झाली होती.
या वर्ल्ड कपमध्ये शमी १०.७० च्या सरासरीने २४ बळी घेत स्पर्धेत सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता.
‘मला खात्री आहे की सिलेक्टर्स त्याचे निरीक्षण करत आहेत आणि मोहम्मद शमी आणि सिलेक्टर्समध्ये नक्कीच संवाद आहे. पण जर तुम्ही मला विचारले, तर फिटनेस आणि कौशल्याच्या बाबतीत, हा तोच मोहम्मद शमी आहे ज्याला आपण ओळखतो. त्यामुळे तो हिंदुस्थानसाठी कसोटी सामने, एकदिवसीय क्रिकेट आणि टी२० क्रिकेट खेळणे का चालू ठेवू शकत नाही, याचे कोणतेही कारण मला दिसत नाही. त्याच्यात कौशल्य आहे’, असे मत गांगुलीने व्यक्त केले.
सध्या प्रसिध कृष्णा (Prasidh Krishna) आणि आकाश दीप (Akash Deep) हे कसोटी संघातील वेगवान गोलंदाज बनले आहेत.
३५ वर्षीय शमीची शुक्रवारपासून (नोव्हेंबर १५) कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर सुरू होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन घरच्या कसोटी सामन्यांसाठीच्या १५ सदस्यीय हिंदुस्थानच्या संघात निवड झालेली नाही.