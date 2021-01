‘गालावरच्या खळ्यांना नेहमी जप’; युवराजने दिल्या प्रीतीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

बॉलीवूडप्रमाणेच क्रिकेट जगतातही प्रीती झिंटाची लोकप्रियता आहे. आयपीएलमधील किंग्ज इलेवन पंजाब संघ प्रीतीचा आहे. आयपीएलच्या आपल्या संघाच्या प्रत्येक सामन्यावेळी खेळाडूंना प्रोत्साहन देताना ती नेहमी दिसते. 31 जानेवारीला प्रीतीचा वाढदिवस आहे. तिला वाढदिवसानिमित्त या संघाचा माजी कर्णधार युवराज सिंहने तिला आपल्या खास शैलीत शुभेच्छा दिल्या आहेत.

युवराजने प्रीतीसोबतचा आपला फोटो शेअर करत ‘हैप्पी बर्थडे Pzed! आपल्या गालावरच्या खळ्या नेहमी अशाच ठेव. त्यांची काळजी घे, त्यांना जप. हे वर्ष तुझ्यासाठी आनंददायी असो. वाढदिवसानिमित्त अनेक शुभेच्छा.’ अशा शब्दांत युवराजने प्रीतीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. युवराज सिंह किंग्ज इलेवन पंजाब संघाचा माजी कर्णधार आहे. त्याचे आणि प्रीतीचे चांगले संबंध आहेत. संघाच्या सामन्यावेळी त्यांची बॉन्डिंग दिसून आली आहे. युवराजप्रमाणे अनेक सेलिब्रिटींनीही प्रीतीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Happy birthday Pzed! Keep rocking those dimples on your cheeks Hope you have a great year ahead, loads of love and best wishes! @realpreityzinta pic.twitter.com/HwliYKi8py

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 31, 2021