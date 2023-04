Crime news आधी पाया पडले, मग गोळ्या घालून संपवले; आंबेडकर जयंतीला दलित नेत्याची निर्घृण हत्या

देशभरात आंबेडकर जयंती उत्साहात साजरी होत असताना बिहारमधून एक धक्कादायक बातमी आली आहे. भीम आर्मीचे जिल्हा समन्वयक आणि दलित सेनेचे राष्ट्रीय महासचिव राकेश पासवान (Rakesh Paswan) यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. वैशाली जिल्ह्यातील लालगंज तालुत्यातील पंचदमिया येथे गुरुवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला असून यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

राकेश पासवान यांच्या निर्घृण हत्येनंतर परिसरामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. भीम आर्मीचे समर्थक रस्त्यावर उतरले असून लोकांचा आक्रोश पाहून पोलीस प्रशासन अलर्ट झाले आहे. एसपी आणि एसडीपीओसह मोठा फौजफाटा येथे तैनात करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी राकेश पासवान घराच्या उंबऱ्यामध्ये बसलेले असताना अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धाडधाड गोळ्या झाडल्या. दुचाकीवरून आलेले हल्लेखोर आधी त्यांच्या पाया पडले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी एकूण 20 गोळ्या झाडल्या. यातील चार गोळ्या राकेश पासवान यांच्या छातीतून आरपार गेल्या.

A shocking caste killing.

Rakesh Paswan, a noted anti-caste leader, was shot dead in Vaishali. Bihar. A man came to touch his feet and shot him by deceit. This is a big loss. pic.twitter.com/phMfiO6qna

— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) April 13, 2023