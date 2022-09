चंदिगढ विद्यापीठात धक्कादायक प्रकार, विद्यार्थीनीने शूट केले विद्यार्थीनींचे आंघोळ करतानाचे व्हिडीओ

मोहालीच्या एका विद्यापीठात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका विद्यार्थीनीने 60 पेक्षा अधिक विद्यार्थींनीचें आंघोळ करतानाचे व्हिडीओ काढून व्हायरल केले आहेत. या घटनेनंतर 8 विद्यार्थींनींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. हा भयंकर प्रकार समोर येताच शनिवारी विद्यापीठातील विद्यार्थीनींनी हॉस्टेलबाहेर आंदोलन केलं आहे. त्याची दखल घेत पोलिसांनी आरोपी विद्यार्थीनीला अटक केली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांच्या दिलेल्या माहितीनुसार, ही सोशल मीडियावर अफवा पसरली असून याप्रकरणी आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शनिवार संध्याकाळपासून विद्यार्थिनींनी आंदोलन सुरूच ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता याप्रकरणी पोलिसांच्या कारवाईवर समाधान मानून त्यांनी आपली कामगिरी पुढे ढकलली आहे.

Punjab | Chandigarh University (CU) students held a protest last night after alleged ‘leaked objectionable videos’ of women students went viral

Protesting students have alleged loss of life & injuries related to this incident. Police version awaited pic.twitter.com/px1O0SDYaF

