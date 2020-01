अंबानींच्या बंगल्यावर तैनात असलेल्या जवानाचा गोळी लागल्याने मृत्यू

देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती असलेल्या मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या बंगल्यावर तैनात असलेल्या जवानाचा त्यांच्याच रायफलमधील गोळी लागल्याने मृत्यू झाला आहे. या जवानाच्या हातून चुकून गोळी सुटली होती असे समोर आले आहे. रामभाई बोटारा असे त्या जवानाचे नाव असून ते सीआरपीएफचे जवान होते.

Maharashtra: A CRPF personnel Rambhai Bhakatra was injured yesterday after two bullets were accidentally fired from his automatic rifle. He was posted outside Antilla at Peddar Road in Mumbai. A primary case has been registered and an inquiry is underway.

— ANI (@ANI) January 23, 2020