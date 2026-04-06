झारखंडच्या सारंडा जंगलात नक्षलवाद्यांकडून IED स्फोट, CRPF जवान गंभीर जखमी

झारखंडच्या पश्चिम सिंगभूम जिल्ह्यातील सारंडा जंगलात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आयईडी स्फोटात सीआरपीएफचा एक जवान गंभीर जखमी झाला. जखमी जवानाला उपचारासाठी रांची येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सारंडा जंगलात अद्याप चकमक सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

सारंडा जंगलात सोमवारी नक्षलविरोधी मोहीम सुरू असताना जवानाचा नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडीवर पाय पडल्याने स्फोट झाला. यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील कोब्रा बटालियनचा एक जवान गंभीर जखमी झाला. मनोज कुमार असे जखमी जवानाचे नाव असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तानने कोलकातावर हल्ला करण्याची धमकी दिल्यानंतरही पंतप्रधान गप्प का? ममता बॅनर्जीं यांचा संतप्त सवाल

Ratnagiri News – देवरुखमध्ये सापडली अतितीव्र कुपोषित बालिका, ग्रामीण रुग्णालयातील केंद्रात उपचार

लग्नसमारंभाहून परतत असताना कार ट्रकला धडकली, चौघांचा मृत्यू; 8 जखमी

दिल्ली विद्यापीठात बॉम्बची धमकी; रामजस आणि मिरांडा कॉलेज केले रिकामे, शोधमोहीम सुरू

सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी घोडचूक, बॅरिकेट्स तोडून अज्ञात कार दिल्ली विधानसभा परिसरात घुसली, थेट…

Photo – बुलढाण्यातील भाजप, काँग्रेस आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश

झट पट पटापट… भाजप प्रवेश करताच लिएंडर पेसला एक्स दर्जाची सुरक्षा

मी सज्ञान, प्रियकरासोबतच राहणार! 40 वर्षीय पतीला सोडण्याचा 19 वर्षीय पत्नीचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून ग्राह्य

Ratnagiri news – एलईडी दिवे लावून मासेमारी करणारी नौका पकडली