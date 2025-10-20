ब्रिटिश काळातील सविनय कायदेभंग चळवळीतील मुंबईच्या भूमिकेचा दृश्य प्रवास

छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय (CSMVS), मुंबई आणि अल्काझी फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “डिसओबीडीयंट सब्जेक्ट्स: बॉम्बे १९३०-१९३१” या महत्त्वाकांक्षी प्रदर्शनाचे उद्घाटन शनिवार, ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी CSMVS च्या मुंबई गॅलरीमध्ये मोठ्या उत्साहात पार पडले.
इतिहास आणि दृश्यांचा अनोखा संगम
अवरती भटनागर आणि सुमती रामस्वामी यांनी संकलित केलेले हे प्रदर्शन, सुमारे १०० वर्षांपूर्वीच्या सविनय कायदेभंग चळवळीतील तत्कालीन बॉम्बे (आताची मुंबई) शहराचा दृश्य आणि ऐतिहासिक प्रवास दर्शवते. या प्रदर्शनात दुर्मीळ छायाचित्रे आणि वस्तूंच्या माध्यमातून वसाहतकालीन मुंबईतील नागरिकांचा एकजुटीचा आणि अभूतपूर्व प्रतिकाराचा इतिहास जिवंत करण्यात आला आहे.
उद्घाटन सोहळा आणि प्रकाशन
प्रदर्शनाच्या उद्घाटन सोहळ्याला इतिहासतज्ञ, कलाकार, संशोधक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित होत्या. CSMVS चे महासंचालक डॉ. सब्यसाची मुखर्जी आणि अल्काझी फाउंडेशन फॉर द आर्ट्सचे रहाब अल्लाना यांच्या हस्ते औपचारिक उद्घाटन झाले. यावेळी क्युरेटर अवरती भटनागर आणि सुमती रामस्वामी यांनी प्रदर्शनाची माहिती दिली. या प्रसंगी अल्काझी कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफी आणि मॅपिन पब्लिशिंगच्या सहकार्याने प्रकाशित झालेले ‘Photographing Civil Disobedience: Bombay 1930–1931’ या पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
सविनय कायदेभंग चळवळीचा ज्वलंत इतिहास
गांधीजींनी ६ एप्रिल १९३० रोजी दांडीच्या किनाऱ्यावर मीठ उचलून मिठाच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर, मुंबईतील नागरिकांनी त्यांच्या आवाहनाला तत्काळ प्रतिसाद दिला. मुंबईतील पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांनीही मोठ्या संख्येने मोर्चे आणि निदर्शनांमध्ये भाग घेऊन समुद्रकिनाऱ्यावर बेकायदेशीरपणे मीठ तयार केले. द अल्काझी कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफीमधील ‘Collections of Photographs of Old Congress Party – K.L. Nursey’ या दुर्मीळ छायाचित्रसंचात हे क्रांतिकारी जनआंदोलन टिपले गेले आहे.
एप्रिल १९३० ते ऑगस्ट १९३१ या कालावधीतील २४५ काळजीपूर्वक जपलेल्या छायाचित्रांमधून मुंबईतील सविनय कायदेभंग आंदोलनातील ऊर्जा आणि उत्साह अनुभवता येतो. या छायाचित्रांमध्ये राष्ट्रवादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुंबईतील लोकांचे मोर्चे, निदर्शने आणि देशसेविका संघाच्या महिलांचे असामान्य नेतृत्व प्रभावीपणे दर्शविले आहे.
प्रदर्शनातील विशेष आकर्षणे
या प्रदर्शनात होमाई व्यारवाला, अतुल दोडिया आणि उज्मा मोहसिन यांच्या कलाकृती, महात्मा गांधींचा चरखा, क्लेअर शेरीडन यांनी तयार केलेला गांधींचा अर्धपुतळा, तसेच दिल्ली आर्ट गॅलरी, मणी भवन गांधी संग्रहालय (मुंबई) यांसारख्या संस्थांकडून मिळालेल्या महत्त्वाच्या वस्तूंचा समावेश आहे.
डॉ. सब्यसाची मुखर्जी यांच्या मते, “हे प्रदर्शन मुंबईतील महिला स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा दुर्मीळ दस्तऐवज आहे आणि शहराच्या इतिहासातील हा महत्त्वपूर्ण अध्याय लोकांसमोर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
या प्रदर्शनाचा कालावधी १२ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ इतका असून दररोज सकाळी १०:१५ ते सायं. ६:०० पर्यंत हे प्रदर्शन खुले असणार आहे.