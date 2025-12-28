भाजप हिंदुत्वाचा आणखी किती अपमान करणार? सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या जाहिरातीने नवा गदारोळ, हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष दवे यांची भाजपवर टीका

सामना ऑनलाईन
|

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या एका जाहिरातीमधील छायाचित्रामध्ये गणपती बाप्पाच्या डोक्यावर चक्क सांताक्लॉजची टोपी घालण्यात आल्याने भाजपचे बेगडी हिंदुत्व पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चमध्ये गेले म्हणून तुम्हाला गणपतीचे धर्मांतर करण्याची परवानगी मिळाली असा त्याचा अर्थ होत नाही. भाजप हिंदुत्वाचा आणखी किती अपमान करणार आहे, असा सवाल हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी केला आहे. जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या सांस्कृतिक मंत्र्याचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

भाजपच्या हिंदूविरोधी कृतींवरून त्यांचे खोटारडे हिंदुत्व अनेक वेळा उघड झाले आहे. नाताळनिमित्त पंतप्रधान मोदी चर्चमध्ये गेल्याने अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून त्यांच्यावर टीका सुरू असतानाच, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने एका वृत्तपत्रामध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये गणपतीला सांताक्लॉजची टोपी घालून गणेशाला सांताक्लॉजच्या रुपात दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याने गदारोळ निर्माण झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

असं झालं तर… गुगल अकाऊंट हॅक झाले तर

बागेश्वर बाबासाठी सरकारी चार्टर्ड विमान ऑन ड्युटी पोलीस पाया पडला! व्हायरल व्हिडिओमुळे नवा वाद

तपास अधिकाऱ्याची गुन्हेगारांशी हातमिळवणी, सीबीआयवर विश्वास कसा ठेवायचा? उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडित कुटुंबाचा आरोप

428 पासपोर्ट जप्त, नवी मुंबई पोलिसांची कारवाई

हिरड्यांमधून रक्त येते? हे करून पहा

बँकिंगपासून पीएफपर्यंत, एलपीजीपासून रेशनिंगपर्यंत… नववर्षात कॅलेंडरसोबत नियमही बदलणार

लोकांच्या जिवाशी खेळ करू नका! आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेची परवानगी देण्याच्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला आयएएमचा कडाडून विरोध

जयश्री उल्लाल बनल्या सर्वात श्रीमंत हिंदुस्थानी सीईओ; सत्या नडेला आणि सुंदर पिचाई यांना टाकले मागे

अमेरिकेत 20 हजार हिंदुस्थानी ट्रकचालकांचा परवाना रद्द, पोटापाण्यावर गदा; निर्णयाविरोधात न्यायालयात घेतली धाव