लग्नपत्रिकेतून होत होती ड्रग्जची तस्करी, पाहा हा धक्कादायक व्हिडीओ

ड्रग्जची तस्करी करणारे काय काय शक्कल लढवतील त्याचा नेम नाही. कधी केसाच्या विग खाली तर कधी अंतवस्त्रांमध्ये लपवून ड्रग्जची तस्करी केल्याचा प्रकार अनेकदा समोर आला आहे. आता तस्करांनी ड्रग्जची तस्करी करण्य़ासाठी लग्नपत्रिकांचा वापर सुरू केला आहे. लग्नपत्रिकेत्या पुठ्ठ्यांच्या मध्ये ड्रग्जची लपवलेली पाकिटे बंगळुरू विमानतळावर जकात अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहेत.

Karnataka: Officials of the Customs Department seized 5.049 kg Ephedrine drugs hidden inside 43 invitation cards at Kempegowda International Airport (KIA) in Bengaluru. pic.twitter.com/9JzZItcBNy

— ANI (@ANI) February 23, 2020