टीम इंडियाने अफगाणिस्तानवर आठ गडी राखून विजय मिळवला आहे. कर्णधार रोहीत शर्माची शतकी खेळी व विराट कोहलीचे अर्धशतक याच्या जोरावर टीम इंडियाने अफगाणिस्तानने दिलेले 272 धावांचे लक्ष्य 35 षटकात पूर्ण केले.

ICC Cricket World Cup, Match 9 | With captain Rohit Sharma’s 131 and Virat Kohli’s 55*, India beat Afghanistan by 8 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi#INDvsAFG pic.twitter.com/QfscATbQFi

— ANI (@ANI) October 11, 2023