अंदमान आणि निकोबारमध्ये चक्रीवादळाचा धोका, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

सामना ऑनलाईन
|

अंदमान आणि निकोबार बेटांवर चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे. हवामान खात्याने बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने चक्रीवादळाचा इशारा जारी केला आहे. येत्या काही दिवसांत हे वादळ तीव्र होऊन अंदमान आणि निकोबार बेटांवर धडकण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने सतर्कतेचे निर्देश दिले असून, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन केले आहे.

हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात दक्षिण-पश्चिम भागात कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आहे. हा पट्टा २२ ऑक्टोबरपर्यंत तीव्र होऊन चक्रीवादळाचे स्वरूप घेऊ शकतो. यामुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांवर २३ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ६० ते ८० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे.

स्थानिक प्रशासनाने मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच पर्यटक आणि स्थानिकांना किनारी भागातून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास सांगितले आहे. अंदमान आणि निकोबारमधील प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवली असून, बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

