Cyclone Ditwah – चक्रीवादळ हिंदुस्थानजवळ पोहचले; तीन राज्यांना हाय अलर्टचा इशारा

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले दित्वा चक्रीवादळ वेगाने उत्तरेकडे सरकत आहे आणि तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ येत आहे. या चक्रीवादळाचा परिणाम हिंदुस्थानमध्येही दिसत आहे. तीन राज्यांत मुसळधार पावसासह जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच समुद्रही खवळलेला राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान खात्याने अलर्ट जारी केला आहे. तामिळनाडूमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
दित्वा चक्रीवादळ डिटवाह तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ येत आहे. मुसळधार पावसासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तामिळनाडूच्या अनेक किनारी भागात पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. याआधी श्रीलंकेच्या किनाऱ्यावर दित्वाने कहर केला होता. त्यात १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. सध्या चक्रीवादळ तीव्र असून ते यापेक्षा जास्त तीव्र होणार नाही, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे.
वादळाचा पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूच्या चार जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे आणि पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. वादळामुळे अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे. दित्वा चक्रीवादळ किनारपट्टीच्या अगदी जवळून जाईल, असा अंदाज आहे. दित्वा चक्रीवादळाच्या परिणामामुळे तामिळनाडूच्या नागपट्टिनम जिल्ह्यातील परिस्थिती बिकट झाली आहे. अरुलमिगु वेदारण्येश्वर स्वामी मंदिराच्या गर्भगृहात पावसाचे पाणी साचले आहे. पाणी साचल्यामुळे मंदिर संकुलात येणाऱ्या भाविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पुढील २४ तासांत वादळ उत्तरेकडे, उत्तर तामिळनाडू-पुदुच्चेरी किनाऱ्याच्या समांतर सरकण्याची शक्यता आहे, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. एनडीआरएफच्या पाच तुकड्या वडोदराहून विशेष विमानाने चेन्नईला रवाना करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक तुकडीमध्ये सहा कर्मचारी आहेत आणि त्यांच्याकडे विशेष मदत आणि बचाव उपकरणे आहेत. या तुकड्या तामिळनाडूच्या वेगवेगळ्या भागात तैनात केल्या जातील.
पुदुच्चेरीमध्ये भरती-ओहोटीचे प्रमाण वाढत आहे. जोरदार वारे आणि पाऊस पडत आहे. चक्रीवादळ दित्वाचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. चक्रीवादळ दित्वाचा परिणाम तीव्रतेने जाणवत आहे. तामिळनाडूची राजधानी चेन्नईमध्ये जोरदार वारे आणि खवळलेला समुद्र अनुभवला आहे. चक्रीवादळ रविवारी किनाऱ्याजवळ धडकण्याची शक्यता आहे.
वादळ तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशकडे सरकत आहे. वादळामुळे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तामिळनाडूच्या अनेक किनारी भागात जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. चेन्नईमध्ये विमान आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत आणि तामिळनाडूच्या अनेक भागात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या असंख्य पथके तैनात करण्यात आली आहेत.