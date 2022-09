Cyrus Mistry देशातील उद्योग विश्वाची मोठी हानी झाली, मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केला शोक

टाटा ग्रुपचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) यांच्या अपघाती निधनामुळे उद्योग जगतावर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे देशातील उद्योग विश्वाची मोठी हानी झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

टाटा सन्सचे माजी प्रमुख सायरस मिस्त्री यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून धक्का बसला. सायरस मिस्त्री हे केवळ एक यशस्वी उद्योजक नव्हते तर उद्योग विश्वातील एक तरुण, उमदे आणि भविष्यवेधी व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. एक कर्तबगार उद्योजक आपल्यातून गेला आहे. ही केवळ मिस्त्री कुटुंबियांची नव्हे तर देशातील उद्योग विश्वाची मोठी हानी आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाती निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. ‘टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचे पालघरजवळ झालेल्या अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती’, असे ट्विट नितीन गडकरी यांनी केले आहे.

Deeply saddened to know about the unfortunate demise of Ex-Chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry Ji in a road accident near Palghar, Maharashtra.

Sincerest condolences to his family members.

May he Rest In Peace.

Om Shanti.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 4, 2022