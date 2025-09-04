Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 04 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – मनोबल कमी होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक कामांना गती देण्याची गरज आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस समाधानात जाणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – आधी केलेल्या गुंतवणूकीतून आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीची काळजी घ्या
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवणार आहेत
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह मतभेद झाले तरी वाद वाढवू नका
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संमिश्र ठरणार आहेत
आरोग्य – पथ्यपाण्याची काळजी घ्या
आर्थिक – व्यवसायातून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराशी वादविवाद करू नका
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संघर्षाचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनाची चिडचीड वाढणार आहे
आर्थिक – मेहनत करा, लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरणार आहे
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे प्रमाण वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे.
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामे वाढणार आहेत
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे राहणार आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – केलेल्या कामाचे कौतुक होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – अचनाक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण मंगलमय राहणार आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव कमी होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – पथ्यपाणी सांभाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – अचनाक खर्च उभे ठाकण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी वादविवाद टाळण्याची गरज आहे
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – चांगले आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे