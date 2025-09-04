Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 04 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – मनोबल कमी होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक कामांना गती देण्याची गरज आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस समाधानात जाणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – आधी केलेल्या गुंतवणूकीतून आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीची काळजी घ्या
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवणार आहेत
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह मतभेद झाले तरी वाद वाढवू नका

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संमिश्र ठरणार आहेत
आरोग्य – पथ्यपाण्याची काळजी घ्या
आर्थिक – व्यवसायातून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराशी वादविवाद करू नका

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संघर्षाचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनाची चिडचीड वाढणार आहे
आर्थिक – मेहनत करा, लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरणार आहे
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे प्रमाण वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे.

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामे वाढणार आहेत
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे राहणार आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – केलेल्या कामाचे कौतुक होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – अचनाक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण मंगलमय राहणार आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव कमी होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – पथ्यपाणी सांभाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – अचनाक खर्च उभे ठाकण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी वादविवाद टाळण्याची गरज आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – चांगले आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

 

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मराठा आरक्षणाच्या ‘जीआर’चा टाचणीएवढाही उपयोग नाही! ना सरसकट, ना सगेसोयरे, मराठे पुन्हा तहात हरले? सरकारने फसवल्याची मराठा तरुणांमध्ये भावना

कोणीही शंका घेऊ नका, तीळमात्रही नको, कोणाही विदूषकाचे, अविचारी माणसाचे ऐकू नका, सर्व मराठे ओबीसीत जाणार म्हणजे जाणार – जरांगे

सरकारी ‘जीआर’ला 100 पैकी मायनस शून्य गुण देतो! विनोद पाटलांचा हल्ला

ओबीसी आरक्षणासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमिती! 2020 च्या जीआरला फोडणी, महायुती सरकारची चलाखी

वांद्र्यात साकारले काशी विश्वनाथ मंदिर

हिंदुस्थानचा अफगाणिस्तानला मदतीचा हात, भूकंप पीडितांसाठी पाठवलं २१ टन मदत साहित्य

ओबीसी घटकाचे नुकसान होत असेल तर न्यायालयात दाद मागणार – छगन भुजबळ

सरकारने पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांची फसवणूक केली, काय म्हणाले अॅड. असीम सरोदे?

सोन्याला झळाळी, आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार ‘इतके’ पैसे!