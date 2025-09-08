Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 08 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – चांगले आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस आनंदात जाईल
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामे पूर्ण करण्याच्या मागे लागा
आरोग्य – कामाच्या नादात प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात चांगले सहकार्य मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस महत्त्वाच्या घटना घडणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – गुंतवणूकीतून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस प्रकृतीकडे जास्त लक्ष द्यावे लागणार आहे
आरोग्य – आहारविहाराकडे लक्ष द्या
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकला
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबीयांसोबत तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्ररी कमी होतील
आर्थिक – व्यवसायावाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संघर्षाचा ठरणार आहे
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – उधारउसनवारीचे व्यवहार टाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांच्या शब्दांत अडकू नका
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – अपचनाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – प्रयत्न केल्यास आर्थिक लाभाचे चांगले योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे राहणार आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळ वाढणार आहे
आरोग्य – प्रवासात प्रकृतीची काळजी घ्या
आर्थिक – आर्थिक कामांना गती द्या
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण समाधानाचे राहणार आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीची काळजी घेण्याची गरज आहे
आर्थिक – खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी बोलताना चिडचीड टाळा
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – अचानक खर्च उभे ठाकणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणावाचे वातावरण राहणार आहे