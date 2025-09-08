Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 08 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – चांगले आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस आनंदात जाईल

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामे पूर्ण करण्याच्या मागे लागा
आरोग्य – कामाच्या नादात प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात चांगले सहकार्य मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस महत्त्वाच्या घटना घडणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – गुंतवणूकीतून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस प्रकृतीकडे जास्त लक्ष द्यावे लागणार आहे
आरोग्य – आहारविहाराकडे लक्ष द्या
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकला
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबीयांसोबत तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्ररी कमी होतील
आर्थिक – व्यवसायावाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संघर्षाचा ठरणार आहे
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – उधारउसनवारीचे व्यवहार टाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांच्या शब्दांत अडकू नका

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – अपचनाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – प्रयत्न केल्यास आर्थिक लाभाचे चांगले योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे राहणार आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळ वाढणार आहे
आरोग्य – प्रवासात प्रकृतीची काळजी घ्या
आर्थिक – आर्थिक कामांना गती द्या
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण समाधानाचे राहणार आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीची काळजी घेण्याची गरज आहे
आर्थिक – खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी बोलताना चिडचीड टाळा

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – अचानक खर्च उभे ठाकणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणावाचे वातावरण राहणार आहे

 

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘लालबागचा राजा’चे 33 तासांनंतर विसर्जन! अत्याधुनिक तराफा, तरीही गणित चुकले… चौपाटीवर 13 तास रखडपट्टी

टॅरिफ टाळण्यासाठी ट्रम्पशी केलेली डील मुळावर! जपानचे पंतप्रधान इशिबा यांचा राजीनामा

माँसाहेबांना राज्यभरातून भावपूर्ण आदरांजली

उद्या उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक, ‘इंडिया’च्या खासदारांचे आज ‘मॉक पोल’

तुम्ही मागत रहा, आम्ही देत राहतो; ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाहीच, फडणवीसांचे आश्वासन

Ganpati Visarjan गणपती गेले गावाला… मुंबईच्या रस्त्यांवर आला भक्तीचा पूर

टाइम्स स्क्वेअरवर झळकला ‘दशावतार’, दिमाखदार टीझरने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले

‘देवाभाऊ’… कोट्यवधींच्या जाहिराती कोणी दिल्या? विरोधकांचा जोरदार हल्ला

हिंदुस्थानने चौथ्यांदा आशिया करंडक जिंकला; अंतिम लढतीत दक्षिण कोरियाचा 4-1 ने धुव्वा, हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धेचेही तिकीट मिळविले